Fauazi Cherene e Yara Cinthia ressaltam a importância dos veículos conquistados por meio do Novo PAC Saúde - Foto Divulgação

Fauazi Cherene e Yara Cinthia ressaltam a importância dos veículos conquistados por meio do Novo PAC Saúde Foto Divulgação

Publicado 06/07/2026 18:39

São Francisco – A intensificação das ações de saúde pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) visa transformar o município em referência no atendimento à população. Uma das marcas apontadas pelo secretário de Saúde, Fauazi Cherene, é relacionado à vacinação contra gripe, apesar da meta ainda não ter sido alcançada.

Desde o início da campanha, em 26 de março, foram aplicadas 3.838 doses: “O resultado reflete a intensificação das ações nos últimos dois meses", comenta Cherene observando que, no entanto, o total representa apenas 30,78% do grupo prioritário, estimado em 12.470 pessoas no município.

O secretário afirma que a intensificação das campanhas será mantida, visando ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população, principalmente dos grupos mais vulneráveis: “Vacinar é um ato de cuidado, prevenção e responsabilidade coletiva”, incentiva.

De acordo com a secretaria, a vacina foi atualizada e está disponível nas 15 Unidades Básicas de Saúde, na Clínica da Família e no Hospital Manoel Carola, para proteger contra as cepas mais recentes da Influenza A e B, buscando contribuir para a redução dos riscos de internações, complicações graves, pneumonias e agravamento de doenças crônicas.

EXPECTATIVA - Entre os grupos prioritários, estão crianças de seis meses a cinco anos de idade; gestantes; puérperas; idosos com mais de 60 anos; trabalhadores da saúde e da educação; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança, salvamento e armadas; e pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente.

Estão incluídos, ainda, caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; rodoviários; portuários; e funcionários do sistema prisional e dos Correios. É necessário apresentar CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação, se houver. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. “A expectativa é imunizar mais de 12 mil pessoas até o fim do ano”, revela a prefeita Yara Cinthia.

A chegada de uma ambulância e dois triciclos para fortalecer a estrutura dos serviços públicos também é apontada como outro investimento importante na área da saúde. “A ambulância vai ampliar a capacidade de atendimento e o transporte de pacientes, enquanto os triciclos darão mais mobilidade a outras áreas”, observa Yara.

MAIS AGILIDADE - A prefeita avalia que cada conquista faz diferença na vida das pessoas: “As parcerias são fundamentais para que possamos continuar trazendo melhorias para nossa cidade. Esses veículos fortalecem nossa rede de atendimento, garantem mais segurança aos pacientes e melhores condições de trabalho para as nossas equipes”, enfatiza.

“O veículo será incorporado à frota da Secretaria de Saúde, contribuindo para um atendimento mais ágil, seguro e eficiente, fortalecendo a assistência prestada à população”, frisa Cherene acentuando que os triciclos serão utilizados nas ações desenvolvidas em todo o município.

“Essa ambulância vai garantir mais agilidade e segurança no atendimento à população”, reforça o secretário informando que a conquista foi possível graças ao Programa Mais Especialistas, do Ministério da Saúde: “Os veículos foram destinados ao município por meio de uma parceria entre a prefeitura e o governo federal, por meio do Novo PAC Saúde. O programa tem como objetivo ampliar a estrutura da rede pública e fortalecer o transporte de pacientes”, conclui.