Fauaze Cherene considera a iniciativa importante para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população - Foto Ascom

Fauaze Cherene considera a iniciativa importante para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população Foto Ascom

Publicado 28/07/2026 18:51

São Francisco - Destinados a mulheres em idade fértil, entre 16 e 40 anos, os métodos contraceptivos DIU e Implanon passam a ser ofertados gratuitamente pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento é realizado no Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer (Nuprapac).

Segundo o secretário Fauaze Cherene, para ter acesso ao procedimento, as interessadas devem procurar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima de residência para obter o encaminhamento, apresentando documentos pessoais, como CPF e Carteira de Identidade. “A iniciativa representa um importante avanço na ampliação dos serviços voltados à saúde da mulher”, avalia.

O Ministério da Saúde (MS) destaca que a contracepção é um direito das mulheres e das famílias e explica que, para ser, de fato, uma escolha consciente, é importante que todos tenham acesso a informações confiáveis e aos métodos contraceptivos disponíveis.

“Garantir o acesso à contracepção é vital para a realização dos direitos sexuais e reprodutivos, promovendo a autonomia e a liberdade sem qualquer forma de ameaça ou discriminação”, resume o MS. Cherene avalia que a colocação dos métodos na rede pública de São Francisco representa mais um passo no fortalecimento da atenção à saúde da mulher em nosso município.

“Estamos ampliando o acesso a métodos contraceptivos modernos, seguros e altamente eficazes, garantindo que as mulheres possam exercer seu direito ao planejamento reprodutivo com acolhimento, orientação e acompanhamento da nossa equipe de saúde”, comenta realçando: “Essa é uma conquista importante para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população”.

DUPLA PROTEÇÃO - A metodologia da secretaria municipal seque a linha do ministério, de que as políticas públicas devam garantir à população a autonomia sobre o exercício da sua sexualidade e de seus processos reprodutivos, decidindo livremente se querem ou não ter filhos, como e quando tê-los.

Uma das recomendações é que as equipes de saúde garantam um ambiente de respeito e com informações acessíveis à diversidade de pessoas e grupos sociais. Cherene frisa que a escolha do Nuprapac como local de atendimento leva em consideração a facilidade de acesso e a estrutura adequada para a realização dos procedimentos, garantindo mais conforto e segurança às pacientes.

O secretário assinala que o DIU e o Implanon são considerados métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARC), com eficácia superior a 99% na prevenção da gravidez: “O DIU é inserido no útero e tem duração que varia entre três e dez anos. Já o Implanon consiste em um pequeno bastão implantado sob a pele do braço, que libera progesterona de forma contínua e oferece proteção por até três anos”, resume.

De acordo com o MS, a melhor forma de prevenir a gravidez indesejada é a dupla proteção, uso de um método contraceptivo e a camisinha. “Além disso, o preservativo protege também contra infecções sexualmente transmissíveis que também dispõe da prevenção combinada, um método amplo que inclui abordagens para reduzir o risco à exposição; aumentar informação; e enfrentamento das condições estruturais”.