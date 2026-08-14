Durante a ação, são verificados acondicionamento e altura das cargas, além de outros itens, conforme resolução do Contran - Foto Ascom/Divulgação

Durante a ação, são verificados acondicionamento e altura das cargas, além de outros itens, conforme resolução do Contran Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/08/2026 16:04

São Francisco - Garantir o cumprimento das normas de trânsito, reforçar a segurança viária e contribuir para a organização do fluxo de veículos na cidade. Esta é a proposta da Empresa Municipal de Trânsito de São Francisco de Itabapoana (Emtransfi), no Norte Fluminense, ao programar fiscalização diária dos caminhões que fazem o transporte de cana-de-açúcar no município.

A iniciativa seque o que está definido na Resolução nº 882, de 13 de dezembro de 2021 , do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): “a altura máxima regulamentar para veículos, com ou sem carga, que não necessitam de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Especial (AE) é de 4,40 metros”. As equipes atuam em pontos estratégicos, especialmente durante o período de maior movimentação do transporte.

Segundo a presidente da Emtransfi, Ana Carolina Rangel Palhete, durante as abordagens os agentes fazem verificações e orientam os condutores para prevenir situações que possam oferecer riscos aos demais usuários das vias: “Entre os ítens fiscalizados está a altura das cargas transportadas pelos caminhões”.

Ana Carolina explica que a fiscalização da altura da carga é realizada pelos agentes de trânsito, que verificam visualmente a existência de possíveis excessos ou irregularidades: “Quando identificadas situações em desacordo com a legislação, são adotadas as medidas administrativas cabíveis. Também são observadas condições relacionadas ao acondicionamento e à organização da carga”.

A presidente realça que a medida visa, especialmente, evitar o derramamento de cana-de-açúcar nas vias, situação que pode comprometer a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres: “Durante as fiscalizações, os condutores recebem orientações e, quando constatadas irregularidades, são aplicadas as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito”, conclui.