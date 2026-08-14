Durante a ação, são verificados acondicionamento e altura das cargas, além de outros itens, conforme resolução do Contran Foto Ascom/Divulgação
Transporte de cana em São Francisco é disciplinado
Empresa Municipal de Trânsito fiscaliza caminhões que transportam o produto, diariamente, em pontos estratégicos do município
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Produção regional de abacaxis coloca o RJ em destaque
Norte Fluminense é 1º lugar no ranking estadual e 2º no país; região também se destaca no cultivo histórico de maracujá
Unidade móvel leva serviço odontológico a quem mais precisa
Atendimentos acontecem por meio do Odontomóvel, que realizou 750 procedimentos nos quatro primeiros meses deste ano
São Francisco passa a oferecer métodos contraceptivos
Procedimento é realizado no Nuprapac; Ministério da Saúde reforça que o acesso ao planejamento familiar é um direito garantido
São Francisco apura ataque a animais na zona rural
Vários animais aparecem mortos em São Francisco e produtores rurais suspeitam que possam ter sido atacados por onça-parda
Ações em conjunto repreendem crimes ambientais
Operações articuladas pela Secretaria de Meio Ambiente visam irrigação irregular e crimes contra manguezais
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