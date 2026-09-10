Yara Cinthia, Maristela Naurath e Fauazi Cherene participaram de detalhada vistoria técnica no Manoel Carola - Foro Ascom/Divulgação

Yara Cinthia, Maristela Naurath e Fauazi Cherene participaram de detalhada vistoria técnica no Manoel Carola Foro Ascom/Divulgação

Publicado 10/09/2026 20:58 | Atualizado 10/09/2026 20:58

Detalhada vistoria técnica no Hospital Municipal Manoel Carola, em São Francisco de Itabapoana (RJ), foi realizada nessa quarta-feira (9) pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), representado pela promotora Maristela Naurath (Terceira Promotoria de Tutela Coletiva).

Uma articulação institucional visa destravar gargalo histórico na infraestrutura de saúde, com foco na unidade hospitalar localizada em Ponto de Cacimbas. A ação contou com a presença da prefeita Yara Cinthia, do secretário de Saúde, Fauazi Cherene, e de integrantes da Procuradoria-Geral do município. O foco foi a ala construída e inaugurada em outubro de 2024, no apagar das luzes da gestão passada.

O problema é que o espaço jamais chegou a receber um único paciente e logo após assumir o governo, a prefeita Yara Cinthia apontou irregularidades contratuais e físicas herdadas, o que levou o próprio município a provocar o Ministério Público para obter a liberação segura da ala interditada.

Em dezembro do ano passado a questão foi levantada , com a promotora Maristela Naurath assinando de Inquérito Civil (IC), instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça, para apurar supostos atos de improbidade administrativa e irregularidades na execução do contrato referente à reforma e ampliação do Manoel Carola.

Houve a primeira vistoria conjunta, com participação de representante da MMC Engenharia que, segundo o procurador-geral do município, Janderson Miranda, reconheceu oficialmente as pendências técnicas e firmou, em ata, o compromisso de concluir a interligação elétrica da unidade hospitalar, o que ainda não teria sido cumprido.

A inspeção conjunta dessa quarta-feira reacendeu o assunto, buscando saída para as o sobre falhas que impedem o funcionamento das novas dependências. Para cumprir as metas de segurança exigidas pelo MPRJ e pela Vigilância Sanitária, um plano de adequações técnicas imediatas foi direcionado à empresa responsável pela obra (MMC Engenharia e Arquitetura Ltda).

VÁRIAS EXIGÊNCIAS - As principais exigências englobam correções estruturais e de engenharia, para sanar as falhas de acabamento e de execução civil que comprometem as normas de higiene hospitalar. A alternativa inclui a revisão completa da interligação e estabilização da rede elétrica, que no passado já havia sido alvo de termos de compromisso não plenamente consolidados.

Outra medida é a regularização contratual e licitatória, cujo objetivo é resolver pendências burocráticas decorrentes do processo licitatório original da gestão anterior. A Procuradoria-Geral do Município trabalha para blindar juridicamente os repasses e garantir a prestação de contas correta, dentro do que a legislação estabelece.

Adequação operacional também está entre as alternativas, visando garantir que o fluxo de trânsito de pacientes e profissionais de saúde na ala atenda de forma rigorosa às diretrizes de segurança vigentes. Enquanto os problemas estruturais da nova ala são solucionados na Justiça e no campo da engenharia, o atendimento geral no Manoel Carola tem registrado avanços históricos.

MODERNIZAÇÃO - Segundo o secretário Fauazi Cherene, houve reestruturação nos serviços essenciais na unidade nos últimos meses: “O ambulatório anexo ao hospital consolidou-se como referência na região, atingindo marcas expressivas como a média de 1.700 atendimentos mensais e milhares de consultas médicas especializadas realizadas por quadrimestre”.

Outro avanço apontado é a modernização diagnóstica: “O hospital passou a ofertar exames de ponta de forma descentralizada, como os monitoramentos cardíacos e de pressão arterial (exames de Holter e MAPA) integrados ao sistema de regulação, além do reestabelecimento ágil e modernização do serviço interno de Raio-X”.

Aconteceu ainda intervenção no setor de hotelaria, “que recebeu reforço de infraestrutura básica de qualidade, incluindo novos lotes de enxovais (parte de uma distribuição de duas mil unidades para a rede local) e a entrega da reforma e ampliação completa da cozinha e despensa, otimizando o fluxo de higiene e alimentação de pacientes internados”.