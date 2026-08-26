Rosana da Gama avalia que a parceria com o município será importante para a realização dos trabalhos - Foto Ascom/Divulgação

Rosana da Gama avalia que a parceria com o município será importante para a realização dos trabalhos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/08/2026 12:47

São Francisco – A transparência dos trabalhos relacionados ao Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2027 foi discutida segunda-feira (24), em reunião entre representantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de São Francisco de Itabapoana (RJ) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A iniciativa visa promover o engajamento da população, apresentar a metodologia, acompanhar o andamento das atividades e obter apoio operacional. O secretário Enaldo Barreto avalia que, para São Francisco, um município essencialmente agrícola, o levantamento é fundamental para o planejamento de políticas públicas.

Barreto afirma que a secretaria vem buscando a realização do censo desde o início da gestão: “A importância é total, porque é um censo agropecuário. Precisamos de números de maneira absoluta, até para buscar recursos e emendas para nortear o nosso caminho”. Na reunião, foram expostas as particularidades do município.

O secretário observa que por não haver grande concentração populacional, a área urbana pode representar um desafio para o trabalho dos recenseadores: “A secretaria se colocou à disposição para oferecer apoio logístico, com disponibilização de salas e veículos para a realização do levantamento.

Segundo ainda Barreto, foi definida também a ampliação da discussão na próxima reunião, com a participação de outros órgãos ligados ao setor, como Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Incra, Embrapa, Pesagro-Rio e Emater-Rio: “O objetivo é ter números absolutos e melhorar as condições do homem que vive no campo”

INÍCIO EM MARÇO - A chefe da agência do IBGE que atende os municípios da região Norte Fluminense, Rosana da Gama, destaca a importância da parceria com o município para alcançar os produtores rurais: “Tivemos muitas informações relevantes, como a questão da patrulha rural, que tem o cadastro de todos os produtores. Acredito que o censo vai correr muito bem”.

De acordo com o IBGE, a coleta de dados oficial do Censo Agropecuário 2027 começa em março de 2027 por meio do preenchimento eletrônico via internet, enquanto as visitas presenciais dos recenseadores em campo terão início em junho. O órgão está realizando reuniões preparatórias e encontros locais com prefeituras para definir a logística dos trabalhos.

O IBGE resume que o censo será realizado em todos os estabelecimentos agropecuários situados no território nacional. “Este tipo de estabelecimento abrange toda unidade de produção ou exploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas”.

De acordo com a divulgação, “independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de estar na área rural ou urbana, todo estabelecimento agropecuário tem como objetivo a produção, seja para venda (comercialização da produção) ou para subsistência (sustento do produtor ou de sua família)”.