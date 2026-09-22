Não há ainda informação oficial sobre o público, mas a avaliação é de que superou o de eventos anteriores. - Foto Ascom/Divulgação

Não há ainda informação oficial sobre o público, mas a avaliação é de que superou o de eventos anteriores. Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/09/2026 17:02 | Atualizado 22/09/2026 19:09

Realizada entre os dias 17 e 20, a 31ª Exposição Agropecuária (ExpoAgro) de São Francisco de Itabapoana, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, tem um balanço geral altamente positivo. Realizada pelo governo municipal, a feira atraiu milhares de visitantes durante os quatro dias, mas ainda não há dados oficiais divulgados sobre os números e a contabilidade do montante de negócios.

Toda a programação foi desenvolvida no Parque de Exposições Raul Henriques Lemos. A expectativa é de que o evento tenha superado os mais de R$ 15 milhões em negócios gerados exclusivamente no interior do parque em 2025, consolidando um crescimento financeiro expressivo que impulsionou o comércio local, o setor de serviços e as cadeias produtivas do agronegócio regional.

O secretário de Agricultura, Enaldo Barreto, avalia que a edição deste ano atraiu milhares de visitantes ao longo de quatro dias de programação intensa, gerando um impacto financeiro direto que transformou a dinâmica comercial do município: “Considero o evento um centro de oportunidades, uma vitrine especial para o município expor e negociar seus produtos”.

Barreto destaca que a estrutura montada no parque abrigou dezenas de estandes comerciais, produtores agrícolas e vendedores ambulantes, que registraram faturamento recorde na venda de produtos gastronômicos, artesanato e vestuário: “Grande parte da expressiva movimentação financeira decorreu do fechamento de contratos, de leilões de animais de elite e da comercialização direta de maquinários”.

No entendimento do secretário, essas transações não apenas garantem lucro imediato aos expositores, mas também funcionam como investimentos de longo prazo que estimulam a modernização e a sustentação financeira do campo em toda a região. Ele fala ainda do reflexo social da feira, que proporcionou uma empregabilidade temporária expressiva.

Marca social

“Postos de trabalho diretos e indiretos foram criados para suprir as demandas de montagem, segurança, logística e atendimento dentro do complexo, assegurando uma distribuição de renda imediata para a população sanfranciscana”, conclui Barreto. O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Denival Neto, cuidou da estrutura de lazer.

Para Neto, o sucesso dessa edição foi fruto de um calendário integrado de eventos, planejado estrategicamente para valorizar o produtor rural e atrair o turismo de negócios. Com uma programação que uniu competições de pista de grande porte a grandes arenas de shows nacionais com entrada solidária, a marca social da festa é outro fator realçado.

A estrutura geral definida para a exposição envolveu cenários, iluminação e detalhes que começaram a ser formatados na entrada do parque e foram estendidos a pontos estratégicos. As cenografias exploraram a presença de peões e um grande violão iluminado, inspirado na tradicional Festa do Peão de Barretos.

