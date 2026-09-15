O tradicional Concurso Leiteiro é uma das atrações tradicionais da exposição, que reunirá animais de alta linhagem - Foto Ascom/Divulgação

O tradicional Concurso Leiteiro é uma das atrações tradicionais da exposição, que reunirá animais de alta linhagem Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/09/2026 18:16 | Atualizado 15/09/2026 18:20

São Francisco de Itabapoana, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, vive a expectativa da realização da 41ª Exposição Agropecuária (ExpoAgro), unindo competições de elite do setor agropecuário, entretenimento para toda a família e uma grade de shows nacionais de peso com entrada solidária de um quilo de alimento não perecível.

Realizado pelo governo municipal, o evento está em contagem regressiva, programado para os dias 17 a 20 de setembro, no Parque de Exposições Raul Henriques Lemos, em Praça João Pessoa. O grande destaque técnico da feira fica por conta das competições na arena e nas pistas, uma tradição na realização.

De acordo com a organização, a arena receberá uma etapa oficial da Liga Nacional - Circuito Barretos de Rodeio, trazendo os melhores competidores do país em montarias em touros e cavalos (estilo Cutiano), além da tradicional prova dos Três Tambores, cujo vencedor da categoria em touros garantirá uma vaga direta na grande final de Barretos em 2027.

O tradicional Concurso Leiteiro é outra atração forte : chegará à 42ª edição reunindo dezenas de animais de alta linhagem disputando prêmios em dinheiro. A programação esportiva e rural também conta com as disputadas provas de Ranch Sorting e a Prova do Laço, que distribuirão milhares de reais em premiações.

Além do forte apelo voltado ao agronegócio e ao turismo, a programação musical promete atrair milhares de visitantes todas as noites no palco principal e também valorizar talentos locais por meio do Palco Raízes. A abertura oficial, quinta-feira (17), terá uma noite gospel comandada pelo Grupo Morada.

A programação até ao encerramento terá: Sexta-feira (18/09): O piseiro e o forró tomam conta com o show dos Barões da Pisadinha às 23h30; sábado (19/09): Vitória Gabi às 23h, seguida pelo megashow da dupla sertaneja Matheus & Kauan a partir da meia-noite; domingo (20/09): Encerramento ao som da dupla Danilo & Davi às 23h.