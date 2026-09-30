Juan Barbosa, genro do gerente de farmácia Flavio de Abreu Lira, lamentou o ocorrido na Zona Sudoeste - Carlos Elias Junior

Juan Barbosa, genro do gerente de farmácia Flavio de Abreu Lira, lamentou o ocorrido na Zona SudoesteCarlos Elias Junior

Publicado 30/09/2026 16:13

fotogaleria

Gerente de farmácia, Flávio seguia para mais um dia de trabalho quando foi baleado durante um confronto registrado nas proximidades da comunidade Dois Irmãos, em Curicica. Para a reportagem de O DIA, o genro da vítima descreveu Flávio como um homem dedicado à família e ao trabalho. Segundo ele, o sogro saía diariamente de casa ainda antes do amanhecer para cumprir a rotina entre Bangu e o Recreio dos Bandeirantes.



“Novamente ele saiu às 5h20 de casa e aconteceu essa fatalidade. Infelizmente a vida dele foi ceifada por pessoas que estão aí no mundo do crime. Era um trabalhador, um pai de família, uma pessoa que ajudava todo mundo. O que me falaram é que estava tendo uma guerra entre polícia e bandido. Automaticamente eles sempre fazem isso. Eles dão tiro para cima de BRT. Para quê? ”, afirmou Juan.



De acordo com o relato, Flávio pegava um ônibus até Sulacap e, em seguida, utilizava o BRT para chegar ao bairro onde trabalhava. Há mais de uma década no ramo farmacêutico, ele ocupava o cargo de gerente e era conhecido pelo comprometimento profissional.



“Em todos os anos que trabalhou, ele nunca chegou atrasado. Tinha orgulho de sair de casa para buscar o pão de cada dia e dar tudo do bom e do melhor para a família”, disse o genro.



Juan também destacou o impacto financeiro e emocional provocado pela perda.



“Hoje um salário mínimo não sustenta uma casa sozinho. Ele era o alfa da família, a pessoa que cuidava de tudo, do mantimento ao calçado. A família está devastada”, lamentou.



Além da dedicação profissional, Flávio foi lembrado pelos familiares como alguém alegre e presente na vida dos filhos e netos.



“Era um cara super extrovertido, gostava de reunir a família, comer uma pizza no fim de semana, brincar. Só queria ser feliz e cuidar dos filhos”, recordou.



A morte aconteceu durante uma operação do 18º BPM (Jacarepaguá) na comunidade Dois Irmãos. A ação tinha como objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região. Durante a operação, policiais apreenderam cinco fuzis, uma pistola, sete carregadores de fuzil, duas granadas e câmeras usadas para monitoramento do local e prenderam dois suspeitos.



Após a prisão, os agentes foram informados de que um passageiro havia sido baleado dentro de um articulado do sistema BRT que passava pela região. A Polícia Militar ainda não informou oficialmente as suspeitas de onde possa ter partido o tiro que atingiu o passageiro.



Enquanto aguarda respostas sobre a origem do tiro, a família tenta reunir forças para organizar o sepultamento e lidar com a perda. Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Flávio.



“É difícil acreditar que ele não vai voltar para casa. A gente só quer entender o que aconteceu e que os responsáveis sejam identificados”, concluiu Juan.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, os primeiros levantamentos indicam que os disparos foram efetuados em rajadas, característica que não corresponde ao padrão de atuação das forças de segurança. O projétil que atingiu Flávio foi recolhido e será submetido à perícia.

Colaborou Carlos Elias Junior