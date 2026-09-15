Wendel Ferreira Aranha foi preso na cidade de Duque de Caxias - Divulgação

Wendel Ferreira Aranha foi preso na cidade de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/09/2026 13:51

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (15), Wendel Ferreira Aranha, conhecido como Aranha ou Spider. Ele é apontado como um dos principais assaltantes ligados ao Comando Vermelho com atuação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ação aconteceu durante diligências sobre uma tentativa de latrocínio ocorrida no último domingo (13), no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Na ocasião, a vítima foi baleada na cabeça durante a tentativa de roubo de um cordão de ouro e permanece internada em estado grave.



A investigação começou com a análise das circunstâncias do crime e avançou por meio de trabalho de inteligência e das imagens de câmeras de segurança. A partir disso, os agentes conseguiram identificar os envolvidos e os veículos utilizados na ocorrência.



De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos, que ainda não teve o nome divulgado, teria abordado a vítima com uma arma, enquanto Wendel teria atuado na cobertura. Ele estaria em uma segunda motocicleta, dando apoio à execução do roubo e à fuga.



Ainda segundo as informações de inteligência, os dois teriam vínculos com o Comando Vermelho e seriam da Favela do Lixão, apontada como um dos redutos de criminosos envolvidos em roubos de veículos, cargas e pedestres em Duque de Caxias. Wendel possui 11 anotações criminais e é considerado, segundo a polícia, um dos principais roubadores do município. O segundo suspeito segue foragido e é procurado pelas equipes da 59ª DP (Duque de Caxias).



As diligências continuam para encontrar o outro suspeito, esclarecer a participação de cada envolvido e identificar possíveis integrantes ligados à prática de roubos violentos na região.

Operação contra roubos de veículos

Ainda na manhã desta desta terça-feira (15), policiais civis realizaram uma operação contra integrantes do Comando Vermelho (CV) envolvidos em roubos de veículos na Zona Norte. As equipes foram às ruas para cumprir 16 mandados de prisão - sendo quatro contra encarcerados - e 17 de busca e apreensão, no Complexo do Lins e no Grande Méier. Além dos mandados contra pessoas já custodiadas, três homens foram presos, sendo dois em flagrante

Um dos presos foi Victor Hugo Martins Rocha, conhecido como Puma. De acordo com a corporação, ele era um dos responsáveis por receber os veículos roubados e enviar para outros estados. Um dos automóveis foi para o Mato Grosso.

A reportagem de O DIA não localizou as defesas de Wendel Ferreira Aranha e de Victor Hugo Martins Rocha. O espaço segue aberto para manifestações.