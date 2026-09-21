Suspeito foi preso em flagrante por receptação - Divulgação

Suspeito foi preso em flagrante por receptaçãoDivulgação

Publicado 21/09/2026 12:07

fotogaleria

As investigações da 12ª DP (Copacabana) tiveram início logo depois da vítima denunciar o caso na delegacia. Durante as diligências, os policiais descobriram que o aparelho, um iPhone 15, estava sendo anunciado para venda na internet.O item foi levado durante um roubo contra um casal, que também teve outro celular, joias e uma bicicleta elétrica roubados. A proprietária reconheceu o aparelho pelas marcas e avarias específicas, tendo a equipe policial confirmado a identificação ao comparar as características com os dados registrados na ocorrência.Na sequência, a equipe passou a acompanhar a negociação realizada pelo Marketplace. O celular estava sendo oferecido por cerca de R$ 2 mil. Na ocasião, a vítima entrou em contato com o anunciante e combinou a entrega, como se fosse uma compradora. Os policiais acompanharam a negociação e montaram um cerco nas proximidades da UPA de Copacabana.Por volta das 16h20, Andrew chegou ao local em uma motocicleta, acompanhado de Sara. Os dois foram abordados pelos agentes, que encontraram o iphone roubado no bolso do suspeito.O aparelho foi novamente reconhecido pela vítima e, após a conferência do número de IMEI, constatou-se que era o mesmo informado no registro do roubo. Em seguida, a proprietária conseguiu recuperar o telefone.Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que Sara atuava na compra e revenda de produtos, enquanto Andrew auxiliava na divulgação nas redes sociais e nas entregas aos compradores. Aos agentes, os dois disseram que o celular havia sido adquirido por Sara e anunciado por Andrew para posterior revenda.O suspeito possui outras anotações criminais, incluindo registros por associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, desacato, furto e lesão corporal culposa provocada por colisão de veículo.A 12ª DP continua as investigações para identificar a origem de outros aparelhos anunciados pelo mesmo perfil e localizar o indivíduo apontado pelos presos como responsável pelo fornecimento do telefone recuperado.A Polícia Civil solicita a colaboração da população. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 12ª DP, no número (21) 98596-7380, ou pelo telefone (21) 2332-7914.