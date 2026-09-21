Suspeito foi preso em flagrante por receptaçãoDivulgação
As investigações da 12ª DP (Copacabana) tiveram início logo depois da vítima denunciar o caso na delegacia. Durante as diligências, os policiais descobriram que o aparelho, um iPhone 15, estava sendo anunciado para venda na internet.
O item foi levado durante um roubo contra um casal, que também teve outro celular, joias e uma bicicleta elétrica roubados. A proprietária reconheceu o aparelho pelas marcas e avarias específicas, tendo a equipe policial confirmado a identificação ao comparar as características com os dados registrados na ocorrência.
Na sequência, a equipe passou a acompanhar a negociação realizada pelo Marketplace. O celular estava sendo oferecido por cerca de R$ 2 mil. Na ocasião, a vítima entrou em contato com o anunciante e combinou a entrega, como se fosse uma compradora. Os policiais acompanharam a negociação e montaram um cerco nas proximidades da UPA de Copacabana.
Por volta das 16h20, Andrew chegou ao local em uma motocicleta, acompanhado de Sara. Os dois foram abordados pelos agentes, que encontraram o iphone roubado no bolso do suspeito.
O aparelho foi novamente reconhecido pela vítima e, após a conferência do número de IMEI, constatou-se que era o mesmo informado no registro do roubo. Em seguida, a proprietária conseguiu recuperar o telefone.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que Sara atuava na compra e revenda de produtos, enquanto Andrew auxiliava na divulgação nas redes sociais e nas entregas aos compradores. Aos agentes, os dois disseram que o celular havia sido adquirido por Sara e anunciado por Andrew para posterior revenda.
O suspeito possui outras anotações criminais, incluindo registros por associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, desacato, furto e lesão corporal culposa provocada por colisão de veículo.
A 12ª DP continua as investigações para identificar a origem de outros aparelhos anunciados pelo mesmo perfil e localizar o indivíduo apontado pelos presos como responsável pelo fornecimento do telefone recuperado.
A Polícia Civil solicita a colaboração da população. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 12ª DP, no número (21) 98596-7380, ou pelo telefone (21) 2332-7914.
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