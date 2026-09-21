Unidade da 5ªDP (Centro)Reprodução
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Centro) foram informados sobre o crime e iniciaram buscas pelo suspeito. Pouco tempo depois, o homem, que não teve a sua identidade divulgada, foi localizado e detido pelos policiais.
A ocorrência chamou a atenção de pedestres que passavam pelo local, nas proximidades da Cidade Nova. O suspeito foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a delegacia.
O caso foi registrado na 5ª DP (Centro), onde o homem permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.
De acordo com a Polícia Militar, a ação rápida da equipe permitiu a captura do suspeito logo após a tentativa de roubo. As circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil.
Outro caso envolveu extorsão
De acordo com os agentes, a equipe foi acionada depois que moradores relataram a presença de homens que estariam abordando motoristas e exigindo dinheiro para permitir o estacionamento no local. Depois os policiais encontraram um grupo utilizando coletes refletivos e atuando como guardadores de veículos.
Dois suspeitos foram identificados e conduzidos para a 9ª DP (Catete). Na unidade, após a análise da ocorrência pela autoridade policial, os homens foram autuados pelo crime de extorsão e liberados para responder ao processo em liberdade.
A extorsão é caracterizada pela exigência de vantagem econômica mediante violência ou grave ameaça. A classificação jurídica do caso, no entanto, é de responsabilidade da autoridade policial e das demais instâncias da Justiça.
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