Unidade da 5ªDP (Centro) - Reprodução

Unidade da 5ªDP (Centro)Reprodução

Publicado 21/09/2026 16:51

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (21), após uma tentativa de roubo de bicicleta no Centro do Rio . A prisão ocorreu na Rua de Santana, após a vítima acionar uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região.





Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Centro) foram informados sobre o crime e iniciaram buscas pelo suspeito. Pouco tempo depois, o homem, que não teve a sua identidade divulgada, foi localizado e detido pelos policiais.



A ocorrência chamou a atenção de pedestres que passavam pelo local, nas proximidades da Cidade Nova. O suspeito foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a delegacia.



O caso foi registrado na 5ª DP (Centro), onde o homem permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.



De acordo com a Polícia Militar, a ação rápida da equipe permitiu a captura do suspeito logo após a tentativa de roubo. As circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil. LEIA MAIS: Corpo carbonizado é encontrado em terreno abandonado em Santa Cruz Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Centro) foram informados sobre o crime e iniciaram buscas pelo suspeito. Pouco tempo depois, o homem, que não teve a sua identidade divulgada, foi localizado e detido pelos policiais.A ocorrência chamou a atenção de pedestres que passavam pelo local, nas proximidades da Cidade Nova. O suspeito foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a delegacia.O caso foi registrado na 5ª DP (Centro), onde o homem permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.De acordo com a Polícia Militar, a ação rápida da equipe permitiu a captura do suspeito logo após a tentativa de roubo. As circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil.

Outro caso envolveu extorsão

Dois homens foram detidos neste domingo (20) por suspeita de extorsão nas proximidades do Aterro do Flamengo, na Zona Sul. A ação foi realizada por agentes do programa Segurança Presente, após denúncias de moradores sobre uma suposta cobrança irregular para estacionar veículos na região.



De acordo com os agentes, a equipe foi acionada depois que moradores relataram a presença de homens que estariam abordando motoristas e exigindo dinheiro para permitir o estacionamento no local. Depois os policiais encontraram um grupo utilizando coletes refletivos e atuando como guardadores de veículos.



Dois suspeitos foram identificados e conduzidos para a 9ª DP (Catete). Na unidade, após a análise da ocorrência pela autoridade policial, os homens foram autuados pelo crime de extorsão e liberados para responder ao processo em liberdade.

Durante a ação, foram apreendidas duas motocicletas, dois aparelhos celulares e os coletes refletivos utilizados pelos envolvidos. Todo o material permaneceu na delegacia para os procedimentos previstos na investigação.



A extorsão é caracterizada pela exigência de vantagem econômica mediante violência ou grave ameaça. A classificação jurídica do caso, no entanto, é de responsabilidade da autoridade policial e das demais instâncias da Justiça.