Alerta severo para ventos fortes foi emitido na madrugada - Reprodução

Alerta severo para ventos fortes foi emitido na madrugadaReprodução

Publicado 22/09/2026 06:55



A Defesa Civil emitiu um alerta severo para fortes ventos na madrugada desta terça-feira (22). Em meio à ventania, a cidade registrou quedas de árvores e postes em diferentes regiões. Além disso, dois voos que decolariam do Aeroporto Santos Dumont, no Centro, chegaram a ser cancelados por volta das 6h30. Segundo o Alerta Rio, a aproximação e a passagem de uma frente fria deixam o tempo instável.

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Há previsão de pancadas de chuva de moderadas a fortes, acompanhadas de raios, entre a tarde desta terça-feira (22) e a madrugada de quarta-feira (23). Os ventos devem variar de moderados, entre 18,5 e 51,9 km/h, a rajadas de 52 a 76 km/h. Em alguns pontos, podem ser muito intensos, ultrapassando os 76 km/h, ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima de 35°C.

Ainda na noite de segunda-feira (21), o maior índice foi registrado no Vidigal, na Zona Sul, com 77,7 km/h. Entre 4h e 5h desta terça-feira, as rajadas mais fortes chegaram a 76 km/h em Paraty, na Costa Verde, no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, com 63 km/h; na Base Aérea de Santa Cruz, 53,6 km/h; em Marambaia, 54,9 km/h; e em São Cristóvão, 54 km/h.

Já das 5h às 6h, a estação do Forte de Copacabana marcou 72,4km/h e da Vila Militar 59,4km/h. Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade dos ventos.

Em São Conrado, na Zona Sul, um poste caiu na Autoestrada Lagoa-Barra. No sentido Gávea, duas faixas da via ficaram ocupadas, na altura da Rua Embaixador Gabriel Landa, até às 7h42. Também há uma ocorrência de queda de árvore em aberto na Rua Vitória Régia, na Lagoa. Ao todo, até as 6h30, dez árvores caíram em diferentes regiões da cidade.

Ainda durante a ventania, o 3° Grupamento Marítimo (3° GMAR), em Copacabana, atuou no socorro de alguns praticantes de stand up paddle que se distanciaram da faixa de areia por conta das rajadas. Todos foram liberados no local, sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros segue em alerta, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações.





Recomendações

Em caso de ventos fortes em casa:



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.



Em caso de chuva intensa:

– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

– Não fique na beira de córregos e rios;

– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.





