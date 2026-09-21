Vento derrubou uma árvore na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana; local foi sinalizado após a retirada dos galhos - Reginaldo Pimenta

Vento derrubou uma árvore na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana; local foi sinalizado após a retirada dos galhosReginaldo Pimenta

Publicado 21/09/2026 10:17

A Defesa Civil emitiu dois alertas nesta segunda-feira (21) para ventos fortes em várias regiões do estado. O primeiro foi no início da manhã, já o segundo acabou sendo disparado às 20h17. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a circulação associada ao posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano intensifica as rajadas na cidade, que podem chegar a 76 km/h na capital fluminense.

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Por volta das 8h45, equipes do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) emitiram o alerta para rajadas de vento nas regiões da Costa Verde, Centro Sul, Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte. A previsão era de permanência de ventos moderados, com rajadas pontualmente fortes, ao longo do dia.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a estação Vidigal registrou rajadas de vento muito fortes, de 77,7 km/h, às 7h30. Outros pontos também detectaram ventos fortes, como é o caso da Marambaia (62,9 km/h entre 7h e 8h) e do Aeródromo de Santa Cruz (59,2 km/h às 8h).



Ao todo, seis ocorrências de queda de árvores foram registradas na Estrada dos Bandeirantes, altura do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste; na Rua Abrahão Jabour, no Camorim, na Zona Sudoeste; na Estrada do Rio Morto, altura da Escola Municipal Frei Gaspar, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste; na Avenida Borges de Medeiros, sentido Gávea, altura da Rua General Garzon, na Lagoa, na Zona Sul; na Rua Barata Ribeiro, altura da Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul; e na Rua Vitória Régia, na Lagoa, na Zona Sul.



Uma estrutura metálica também caiu na Avenida Atlântica, sentido Leme, altura do Posto 5, em Copacabana, na Zona Sul.

Orientações



Em caso de ventos fortes, o COR recomenda as seguintes ações:



Em casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.



– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;



– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;



– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;



– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;



– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;



– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;



– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;



– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;



– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;



– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.



Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Previsão do tempo



Após o inverno se despedir com sol, a primavera teve início nesta segunda-feira com chuva fraca, ventos fortes e céu nublado. As temperaturas, porém, apresentam elevação, com máxima prevista de 35°C e mínima de 22°C.



Na terça-feira (22), a previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde devido à atuação de áreas de instabilidade. Os ventos podem continuar moderados a muito fortes. A temperatura deve variar entre 35°C e 23°C.



A quarta-feira (23) será marcada pela passagem de uma frente fria. A previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva durante a madrugada passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura entra em declínio, com mínima de 16°C e máxima de 23°C.



Para a quinta-feira (24), a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura deve se estabilizar, com máxima de 20°C e mínima de 16°C.



Na sexta-feira (25), há previsão de chuva fraca isolada na madrugada. No restante do dia não há previsão de chuva e o sol pode voltar a aparecer. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 27°C e mínima de 17°C.