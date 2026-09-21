Vento derrubou uma árvore na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana; local foi sinalizado após a retirada dos galhosReginaldo Pimenta
Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a estação Vidigal registrou rajadas de vento muito fortes, de 77,7 km/h, às 7h30. Outros pontos também detectaram ventos fortes, como é o caso da Marambaia (62,9 km/h entre 7h e 8h) e do Aeródromo de Santa Cruz (59,2 km/h às 8h).
Ao todo, seis ocorrências de queda de árvores foram registradas na Estrada dos Bandeirantes, altura do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste; na Rua Abrahão Jabour, no Camorim, na Zona Sudoeste; na Estrada do Rio Morto, altura da Escola Municipal Frei Gaspar, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste; na Avenida Borges de Medeiros, sentido Gávea, altura da Rua General Garzon, na Lagoa, na Zona Sul; na Rua Barata Ribeiro, altura da Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul; e na Rua Vitória Régia, na Lagoa, na Zona Sul.
Uma estrutura metálica também caiu na Avenida Atlântica, sentido Leme, altura do Posto 5, em Copacabana, na Zona Sul.
Orientações
Em casa:
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.
Previsão do tempo
Na terça-feira (22), a previsão é de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde devido à atuação de áreas de instabilidade. Os ventos podem continuar moderados a muito fortes. A temperatura deve variar entre 35°C e 23°C.
A quarta-feira (23) será marcada pela passagem de uma frente fria. A previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva durante a madrugada passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura entra em declínio, com mínima de 16°C e máxima de 23°C.
Para a quinta-feira (24), a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura deve se estabilizar, com máxima de 20°C e mínima de 16°C.
Na sexta-feira (25), há previsão de chuva fraca isolada na madrugada. No restante do dia não há previsão de chuva e o sol pode voltar a aparecer. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 27°C e mínima de 17°C.
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