Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam, nesta terça-feira (29), uma ação contra uma mulher que tentou matar o ex-companheiro e a filha dele, de 9 anos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados à investigada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia também pediu a prisão temporária da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
O crime ocorreu em novembro de 2025, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a suspeita teria descoberto que o companheiro mantinha um relacionamento com a própria irmã dela após ter acesso a mensagens trocadas entre os dois. Após uma discussão, ela deixou a residência e retornou pouco depois com uma arma dentro da bolsa.
O homem deixou a casa acompanhado da filha e entrou no veículo. Ele levou o celular da companheira para apagar as mensagens e também a chave do carro dela, na tentativa de impedir que ela os seguisse. A mulher, no entanto, teria alcançado o veículo, se colocado à frente do automóvel e exigido a devolução de seus pertences.
Na sequência, ela atirou contra o para-brisa e um dos pneus do carro, enquanto o homem e a criança permaneciam no interior do automóvel. Os disparos só não atingiram as vítimas porque o veículo era blindado.
De acordo com a Polícia Civil, o conjunto de provas reunido ao longo da investigação, incluindo diversas diligências, apontou que a mulher teria intenção de matar os dois ao efetuar disparos em direção a áreas vitais.
PM prende autor de feminicídio na Rocinha
Policiais militares prenderam em flagrante, no último domingo (27), o autor de um feminicídio na Rocinha, Zona Sul do Rio. Thais Cristina Martins Barreiros, de 21 anos, chegou a ser socorrida por populares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 5ª UPP/23º BPM (Rocinha) localizaram o responsável pelo crime na Estrada da Gávea e o conduziram à 11ª DP (Rocinha). Uma arma foi apreendida.
Segundo informações preliminares, Thais morreu ao ser baleada dentro de casa. Ao O DIA, o dançarino Igor Ribeiro, de 23 anos, contou que a amiga deixou um legado de amor. Eles tinham uma amizade de cerca de 15 anos. O jovem, inclusive, é padrinho do filho da vítima, de apenas 3 anos.
"Conheci a Thais com 7 anos, na escola. Éramos vizinhos e, automaticamente, a amizade foi para fora da escola também. A gente brincava de queimada na rua e estávamos juntos em tudo. Thaís era uma mulher inteligente, linda e desenhada por Deus. Foi a primeira pessoa que escutou eu me assumir gay. Eu fui o primeiro a saber da gravidez e hoje sou padrinho do filho dela. Deixa um legado de amor e muita força, muita mesmo. Impossível esquecer ela", contou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.