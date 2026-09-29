Agentes fizeram buscas em dois endereços de Caxias, na Baixada - Reprodução

Agentes fizeram buscas em dois endereços de Caxias, na BaixadaReprodução

Publicado 29/09/2026 09:30





O crime ocorreu em novembro de 2025, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a suspeita teria descoberto que o companheiro mantinha um relacionamento com a própria irmã dela após ter acesso a mensagens trocadas entre os dois. Após uma discussão, ela deixou a residência e retornou pouco depois com uma arma dentro da bolsa.



O homem deixou a casa acompanhado da filha e entrou no veículo. Ele levou o celular da companheira para apagar as mensagens e também a chave do carro dela, na tentativa de impedir que ela os seguisse. A mulher, no entanto, teria alcançado o veículo, se colocado à frente do automóvel e exigido a devolução de seus pertences.



Na sequência, ela atirou contra o para-brisa e um dos pneus do carro, enquanto o homem e a criança permaneciam no interior do automóvel. Os disparos só não atingiram as vítimas porque o veículo era blindado.



De acordo com a Polícia Civil, o conjunto de provas reunido ao longo da investigação, incluindo diversas diligências, apontou que a mulher teria intenção de matar os dois ao efetuar disparos em direção a áreas vitais. Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam, nesta terça-feira (29), uma ação contra uma mulher que tentou matar o ex-companheiro e a filha dele, de 9 anos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados à investigada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia também pediu a prisão temporária da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.O crime ocorreu em novembro de 2025, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a suspeita teria descoberto que o companheiro mantinha um relacionamento com a própria irmã dela após ter acesso a mensagens trocadas entre os dois. Após uma discussão, ela deixou a residência e retornou pouco depois com uma arma dentro da bolsa.O homem deixou a casa acompanhado da filha e entrou no veículo. Ele levou o celular da companheira para apagar as mensagens e também a chave do carro dela, na tentativa de impedir que ela os seguisse. A mulher, no entanto, teria alcançado o veículo, se colocado à frente do automóvel e exigido a devolução de seus pertences.Na sequência, ela atirou contra o para-brisa e um dos pneus do carro, enquanto o homem e a criança permaneciam no interior do automóvel. Os disparos só não atingiram as vítimas porque o veículo era blindado.De acordo com a Polícia Civil, o conjunto de provas reunido ao longo da investigação, incluindo diversas diligências, apontou que a mulher teria intenção de matar os dois ao efetuar disparos em direção a áreas vitais.

PM prende autor de feminicídio na Rocinha

Policiais militares prenderam em flagrante, no último domingo (27), o autor de um feminicídio na Rocinha , Zona Sul do Rio. Thais Cristina Martins Barreiros, de 21 anos, chegou a ser socorrida por populares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 5ª UPP/23º BPM (Rocinha) localizaram o responsável pelo crime na Estrada da Gávea e o conduziram à 11ª DP (Rocinha). Uma arma foi apreendida.

Segundo informações preliminares, Thais morreu ao ser baleada dentro de casa. Ao O DIA, o dançarino Igor Ribeiro, de 23 anos, contou que a amiga deixou um legado de amor. Eles tinham uma amizade de cerca de 15 anos. O jovem, inclusive, é padrinho do filho da vítima, de apenas 3 anos.



"Conheci a Thais com 7 anos, na escola. Éramos vizinhos e, automaticamente, a amizade foi para fora da escola também. A gente brincava de queimada na rua e estávamos juntos em tudo. Thaís era uma mulher inteligente, linda e desenhada por Deus. Foi a primeira pessoa que escutou eu me assumir gay. Eu fui o primeiro a saber da gravidez e hoje sou padrinho do filho dela. Deixa um legado de amor e muita força, muita mesmo. Impossível esquecer ela", contou.