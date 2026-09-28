Agentes encontraram o autor na Estrada da Gávea - Reprodução

Agentes encontraram o autor na Estrada da GáveaReprodução

Publicado 28/09/2026 10:08

Policiais militares prenderam em flagrante, neste domingo (27), o autor de um feminicídio na Rocinha, Zona Sul do Rio. Thais Cristina Martins Barreiros, de 21 anos, chegou a ser socorrida por populares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu.

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De acordo com a Polícia Militar, agentes da 5ª UPP/23º BPM (Rocinha) localizaram o responsável pelo crime na Estrada da Gávea e o conduziram à 11ª DP (Rocinha). Uma arma foi apreendida.

Posteriormente, os policiais encaminharam o homem até a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde acabou autuado em flagrante por feminicídio e por porte ilegal de arma de fogo.

A especializada já enviou o caso à Justiça. Não há informações sobre a motivação do assassinato.

Segundo informações preliminares, Thais morreu ao ser baleada dentro de casa. Ao O DIA, o dançarino Igor Ribeiro, de 23 anos, contou que a amiga deixou um legado de amor. Eles tinham uma amizade de cerca de 15 anos. O jovem, inclusive, é padrinho do filho da vítima, de apenas 3 anos.

"Conheci a Thais com 7 anos, na escola. Éramos vizinhos e, automaticamente, a amizade foi para fora da escola também. A gente brincava de queimada na rua e estávamos juntos em tudo. Thaís era uma mulher inteligente, linda e desenhada por Deus. Foi a primeira pessoa que escutou eu me assumir gay. Eu fui o primeiro a saber da gravidez e hoje sou padrinho do filho dela. Deixa um legado de amor e muita força, muita mesmo. Impossível esquecer ela", contou.

Igor disse que soube do crime pela mãe. "Eu estava em um sítio com meus amigos e senti um aperto muito grande no peito. Não sabia o que estava acontecendo. Vim pra casa e minha mãe ligou, dizendo que tinham matado ela. Ficou um silêncio ensurdecedor. Meu mundo parou. Estou com saudades demais dela", afirmou.

Familiares de Thais estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira (28), para reconhecer e liberar o corpo, mas não quiseram falar com a imprensa.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima. O sepultamento pode acontecer em Betim, município de Minas Gerais, de onde a mulher era natural. Seu filho, inclusive, está com familiares na cidade mineira.

A reportagem não localizou quem faz a defesa do autor. O espaço está aberto para manifestação.

Feminicídio em igreja





A corporação informou que policiais estiveram no local para verificar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no interior do templo. Os agentes encontraram a vítima, identificada como Jocilerne Oliveira, de 49 anos, já sem vida. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Na última sexta-feira (25), uma mulher morreu após ser baleada na cabeça dentro de uma igreja evangélica no distrito de Três Irmãos, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, o ex-companheiro foi preso momentos depois pelo feminicídio.A corporação informou que policiais estiveram no local para verificar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no interior do templo. Os agentes encontraram a vítima, identificada como Jocilerne Oliveira, de 49 anos, já sem vida. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Em seguida, equipes do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) localizaram o autor na cidade de Aperibé. Ele estava conduzindo uma motocicleta e foi encaminhado à delegacia da região, onde acabou autuado em flagrante por feminicídio.

Durante a ocorrência, os policiais ainda apreenderam dois casacos, um capacete, um aparelho celular e o veículo utilizado pelo criminoso.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam um aumento de 10,2% nas tentativas de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2026. O número dos casos passou de 88, no mesmo período de 2025, para 97 neste ano. O levantamento, divulgado em maio, também registrou crescimento nos casos de constrangimento ilegal (37%) e difamação (25%).