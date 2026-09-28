Um fuzil calibre 5,56, drogas e um rádio transmissor acabaram apreendidos durante a ação policial - Divulgação PMRJ

Um fuzil calibre 5,56, drogas e um rádio transmissor acabaram apreendidos durante a ação policial Divulgação PMRJ

Publicado 28/09/2026 08:44

Dois ônibus foram utilizados como barricadas para bloquear a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, altura da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, no início da manhã desta segunda-feira (28). Policiais militares realizaram ação na região. Um suspeito morreu.

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Identificado como Carlos Patrick da Silva Chaves, de 30 anos, o homem tinha anotações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento de pena. Segundo a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam uma operação na comunidade quando criminosos armados, supostamente ligados ao Comando Vermelho, iniciaram um confronto.



Diante da agressão, os agentes reagiram. Após a troca de tiros, Carlos Patrick foi encontrado ferido, em posse de um fuzil calibre 5,56, drogas e um rádio transmissor.



O suspeito recebeu atendimento e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).



Após o confronto, equipes permaneceram na região com o objetivo de evitar novos episódios de violência e reduzir impactos, principalmente nas vias de acesso à comunidade.

A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informa que, infelizmente, o paciente já chegou à unidade sem vida.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a interdição ocorreu na altura da Praça Roberto Valeriano Pequeno. A via já foi liberada, mas o bloqueio imposto por criminosos causou intenso congestionamento na área.

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus), dez linhas estão sofrendo desvios na região, para a segurança de rodoviários e passageiros.

Um suspeito foi baleado em um confronto com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá). Ele precisou ser levado para uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde e identificação.

Agentes apreenderam um fuzil, drogas e um rádio comunicador. A ocorrência foi registrada na 32º DP (Taquara).

Ônibus em Barricadas

- C30179 - 550 (Cidade de Deus x Gávea);

- C30024 - 550 (Cidade de Deus x Gávea).

Linhas impactadas

- 550 (Cidade de Deus x Gávea);

- 900 (Merck x Downtown);



- 990 (Merck x Joatinga);

- 861 (Curicica x Rio das Pedras);



- 368 (Riocentro x Candelária);



- 348 (Riocentro x Candelária);



- 600 (Boiuna x Saens Peña);



- 611 (Camorim x Del Castilho);



- 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza);



- 691 (Méier x Terminal Alvorada).

Operação na Maré

Uma outra operação da Polícia Militar registrou um intenso tiroteio no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (28). Até o momento, um suspeito morreu, outros sete ficaram feridos e sete foram presos. Um policial militar acabou atingido no braço durante a ação.

Os feridos deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. Segundo a direção da unidade, uma criança também foi baleada e precisou ser transferida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

As equipes já apreenderam 13 fuzis, seis pistolas, 62 kg de maconha e um veículo roubado. Granadas, munições e outros materiais ainda estão sendo contabilizados.

“A gente conseguiu estabilizar o terreno, e o Batalhão de Ações com Cães vai ser acionado para fazer toda a varredura nas comunidades em que atuamos hoje. O grande objetivo é conseguir combater as ações criminosas no interior do Complexo da Maré, sobretudo da facção Terceiro Comando Puro. Tivemos um PM ferido no braço, que foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso e não corre risco de vida. Tivemos confrontos, mas, neste momento, há tranquilidade. Temos sete veículos blindados, além de aeronaves", disse o major Maicon Pereira, porta-voz da PM.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.