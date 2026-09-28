Equipes do Bope encaminham feridos na Maré para o Hospital Federal de Bonsucesso - Fotos de Reginaldo Pimenta

Equipes do Bope encaminham feridos na Maré para o Hospital Federal de BonsucessoFotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 28/09/2026 07:07

Uma operação da Polícia Militar registrou um intenso tiroteio no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (28). Ao todo, três suspeitos morreram, 16 foram presos e um adolescente apreendido, dentre eles, oito feridos e socorridos.

Os feridos deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. Segundo a direção da unidade, uma criança de 12 anos e um adolescente de 15 também sofreram ferimentos. Os dois foram transferidos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O mais novo foi atingido por estilhaços no rosto, mas já recebeu alta. Um policial militar também acabou atingido no braço durante a ação.

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Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o porta-voz da PM, major Maicon Pereira, revelou que cerca de 200 agentes atuam na região, entre equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O objetivo é combater ações criminosas atribuídas ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda na operação, as equipes também apreenderam 12 fuzis, oito pistolas, 83 kg de maconha e seis veículos roubados, além de granadas e munições.

“A gente conseguiu estabilizar o terreno, e o Batalhão de Ações com Cães vai ser acionado para fazer toda a varredura nas comunidades em que atuamos hoje. O grande objetivo é conseguir combater as ações criminosas no interior do Complexo da Maré, sobretudo da facção Terceiro Comando Puro. Tivemos um PM ferido no braço, que foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso e não corre risco de vida. Tivemos confrontos, mas, neste momento, há tranquilidade. Temos sete veículos blindados, além de aeronaves", disse o major Maicon.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ainda a sequência de disparos e marcas de sangue espalhadas por ruas da comunidade. De acordo com relatos de moradores, houve confrontos nas primeiras horas do dia em diferentes pontos do complexo, entre eles Baixa do Sapateiro, Conjunto Esperança, Vila do João e Vila dos Pinheiros.



“Gente, muito tiro. Está todo mundo abaixado no chão”, relatou um morador. “Indo para casa daqui a pouco, voltando do trabalho, não sei como vou entrar”, lamentou outro.

OPERAÇÃO POLICIAL NA VILA DO PINHEIRO, NO COMPLEXO DA MARÉ, NA ZONA NORTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ, DURANTE A MADRUGADA DE HOJE. pic.twitter.com/TkyUcl96kn — Popular News (@PopularNewsBR) September 28, 2026

Impactos

Até o momento, quatro unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 41 escolas também foram impactadas pela operação.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a Linha Vermelha, no sentido Baixada, sofreu com interdições intermitentes na altura da Rodovia Washington Luís, devido a uma ocorrência policial. Segundo a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para conter um grupo de indivíduos que tentou bloquear a pista, na altura de Duque de Caxias, em represália à ação na Maré.

Na sequência, outro grupo ocupou a Rodovia Washington Luís e usou dois ônibus para impedir a passagem dos veículos. Os veículos transportavam alunos da Escola Eleva da Barra da Tijuca , na Zona Sudoeste, que seguiam para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense. Apesar do susto, não houve feridos.

Militares do 15º BPM e agentes da PRF atuaram para liberar o tráfego, que segue com policiamento reforçado na região.





