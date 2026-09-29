Polícia Federal apreendeu quatro fuzis de calibre 7,62Divulgação / PF

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Alexia Gomes
A Polícia Federal apreendeu quatro fuzis de calibre 7,62, nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro, durante mais uma diligência da Operação Polaridade, que investiga fraudes na aquisição e no registro de armas destinadas a Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) no sistema Sinarm-CAC.
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As armas foram localizadas em posse de uma transportadora, após terem sido encomendadas pelo crime organizado mediante a utilização de laranjas. Na primeira fase da operação, deflagrada em 4 de setembro, foram cumpridos 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em municípios do Rio de Janeiro e em Vila Velha, no Espírito Santo.

Com as novas apreensões, chega a nove o número de fuzis apreendidos pelos agentes no âmbito das ações realizadas após a deflagração da Operação Polaridade. Também foram apreendidas cinco pistolas e dezenas de carregadores.

As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer as circunstâncias relacionadas à aquisição das armas de fogo e identificar eventuais outros envolvidos no esquema.
Sistema Sinarm-CAC
O Sinarm-CAC é o sistema informatizado da Polícia Federal criado para controlar os registros, as aquisições, as transferências e a circulação de armas de fogo pertencentes a Caçadores excepcionais, Atiradores Desportivos e Colecionadores (CACs).

A plataforma concentra informações sobre a regularização e a movimentação das armas, além de permitir o acompanhamento dos procedimentos administrativos relacionados aos registros.

O sistema faz parte do controle das atividades dos CACs, que envolve procedimentos de registro e fiscalização sob responsabilidade da Polícia Federal.