Momento em que na confusão, candidato do PL exibe a arma para militantes do PSOL - Reprodução/Redes sociais

Momento em que na confusão, candidato do PL exibe a arma para militantes do PSOLReprodução/Redes sociais

Publicado 28/09/2026 20:22

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) , candidato à reeleição, exibiu uma arma durante uma discussão com militantes ligados à campanha do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL) , nesta segunda-feira (28), na Tijuca, Zona Norte. O episódio, registrado em vídeos que circulam nas redes sociais, terminou com acusações mútuas, registro de ocorrência e promessa de medidas judiciais por parte dos dois grupos políticos.





As imagens foram gravadas nas proximidades da Praça Saens Peña. No vídeo, Knoploch aparece discutindo com apoiadores do adversário e leva a mão à cintura, onde portava a arma. A confusão ocorreu a seis dias do primeiro turno das eleições. LEIA MAIS: Ator que mora na Maré revela cenário de guerra após operação As imagens foram gravadas nas proximidades da Praça Saens Peña. No vídeo, Knoploch aparece discutindo com apoiadores do adversário e leva a mão à cintura, onde portava a arma. A confusão ocorreu a seis dias do primeiro turno das eleições.

A campanha do parlamentar do PSOL afirma que o deputado do PL tentou intimidar militantes durante uma atividade eleitoral. Em nota, a defesa de Serafini informou que houve uso de gás de pimenta e exibição de arma de fogo em meio ao confronto verbal. O grupo anunciou que pretende registrar boletim de ocorrência, apresentar notícia-crime à Justiça Eleitoral e pedir medidas para impedir a aproximação de Knoploch de integrantes da campanha.



"É inadmissível que o deputado vá para frente do nosso comitê, faça provocações, ameace a nossa militância e, por fim, puxe uma arma. Nós não vamos nos silenciar e entendemos isso como uma ameaça, uma ameaça armada. E, portanto, vamos tomar todas as medidas cabíveis para que esse deputado não possa sequer se aproximar dos nossos comitês, da nossa militância e da nossa campanha. A democracia tem que prevalecer diante desse tipo de violência que ameaça o nosso país", afirmou Serafini.



Segundo os advogados do deputado do PSOL, as imagens, vídeos e demais elementos já reunidos serão entregues às autoridades competentes. A defesa também informou que pretende solicitar uma medida cautelar para impedir a aproximação de Knoploch do comitê eleitoral, de trabalhadores, voluntários e militantes ligados à candidatura.



Versão de Knoploch



Alexandre Knoploch, por sua vez, sustenta que foi alvo de intimidação. Em nota enviada à imprensa, o deputado relatou que participava de uma agenda de campanha distribuindo panfletos quando foi abordado por uma mulher que reclamou de uma música reproduzida no comitê do PSOL.



De acordo com o parlamentar, a canção continha expressões de cunho sexual e palavrões dirigidos ao senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). Ao comentar com a mulher que considerava a situação irregular, pessoas que estavam no comitê teriam ouvido a conversa e se aproximado dele de forma ameaçadora.



"Seis ocupantes do comitê ouviram a conversa e foram em direção ao deputado, com ameaças", diz o comunicado.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Knoploch classificou a situação como uma "covardia" e afirmou que foi cercado por militantes.



"Uma senhora passou e reclamou. Eu fui reclamar com eles e vieram cinco pessoas em minha direção. Não vou aceitar intimidação", declarou.



O deputado informou que registrou ocorrência sobre o caso e que pretende encaminhar denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) por suposta propaganda irregular e uso de expressões ofensivas em espaço público.



Knoploch também citou um episódio ocorrido no domingo (27), em Copacabana, quando, segundo ele, cabos eleitorais ligados ao PT teriam reproduzido a mesma música nas proximidades de um ato político liderado por mulheres ligadas ao campo conservador.



Até o momento, não há informações sobre medidas adotadas pela Polícia Civil em relação aos envolvidos.

