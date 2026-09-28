Arilson Cantanhede morreu aos 43 anos no Rio - Reprodução / Instagram

Arilson Cantanhede morreu aos 43 anos no RioReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 17:13





“A diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro lamenta profundamente o falecimento de Arilson Cantanhede, embaixador (2025) e repórter do Rio Carnaval. Aos amigos e familiares de Arilson, os nossos mais sinceros sentimentos”, diz a nota.



Ainda não há informações sobre local e horário de velório e sepultamento. O embaixador e repórter do Rio Carnaval Arilson Cantanhede morreu, nesta segunda-feira (28) no Rio de Janeiro, aos 43 anos. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) confirmou a informação nas redes sociais. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.“A diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro lamenta profundamente o falecimento de Arilson Cantanhede, embaixador (2025) e repórter do Rio Carnaval. Aos amigos e familiares de Arilson, os nossos mais sinceros sentimentos”, diz a nota.Ainda não há informações sobre local e horário de velório e sepultamento.

A última publicação do repórter foi na final do samba-enredo do Império Serrano, neste domingo (27). "Fui, aproveitei, causei e ainda voltei com histórias pra contar! Que noite foi essa, Império Serrano? Obrigado pelo convite, foi brabo demais! Quando é a próxima? Quitéria Chagas, te amo", escreveu.

Doença cardíaca

Em junho, Arilson revelou que precisou passar por uma cirurgia de grande porte no coração. Nas redes sociais, ele compartilhou tudo o que aconteceu até o diagnóstico e contou que estava com múltiplas lesões cardíacas. Ele também listou os sinais de alerta para os seguidores.



“Em dezembro eu queria fazer um check up. Relatei que sentia dores no peito, sentia cansaço quando fazia alguma atividade física ou sambava ou estava mais agitado. Ele se preocupou e perguntou sobre o histórico familiar, se tinham pessoas da minha família que já tiveram infarto e sim. Aí ele se preocupou com isso e chamou a cardiologista para poder me avaliar”, contou.



Após passar por exames, Arilson foi diagnosticado com coronariopatia aterosclerótica obstrutiva grave multiarterial, condição em que há entupimento grave por placas de gordura em duas ou mais artérias que levam sangue e oxigênio ao coração.



“Eu tenho múltiplas lesões nas coronárias no coração. São várias obstruções, de 90% a 100%. Não foi possível colocar o stent durante a o cateterismo. Fui encaminhado direto para a cirurgia cardíaca de ponte de safena”, disse.



No vídeo, Arilson chega a falar sobre o perigo iminente de um infarto fulminante caso não passasse pelo procedimento.



“Hoje, eu tenho iminência de ter um infarto fulminante a qualquer momento e eu não sobreviveria a esse infarto por conta da irrigação no coração, que não é completa. Então, fiquem atentos aos sinais: cansaço, falta de ar, dor no peito… Eu não ligava muito, achava que eram gases, tomava um Luftal e nunca me atinei a isso”, relatou.

Escolas de samba lamentam



Diversas agremiações do Grupo Especial e da Série Ouro usaram as redes sociais para lamentar a morte de Arilson.



“Sua partida precoce deixa uma profunda tristeza em todos nós. Arilson foi uma presença querida e sempre esteve ao lado do Carnaval, contribuindo com seu trabalho e sua paixão para fortalecer a nossa festa”, escreveu a União de Maricá.





“Um apaixonado pelo samba, pela cultura e pela nossa festa, Arilson deixa boas lembranças, marcadas por momentos de alegria e por seu grande amor pelo Carnaval”, disse a Beija-Flor de Nilópolis.





“Um apaixonado pelo samba e com uma alegria incomparável, Arilson foi um dos grandes entusiastas da nossa festa, gente e cultura”, escreveu a Mocidade Independente de Padre Miguel.





“Arilson tinha um jeito muito particular de enxergar o nosso mundo. Ao lado dos amigos, transformava situações tão comuns do cotidiano das escolas de samba em brincadeiras e histórias que faziam a gente rir de nós mesmos”, relembrou a Unidos da Tijuca.





“Hoje nos despedimos de Arilson Cantanhede, embaixador do Rio Carnaval e um apaixonado pela folia. Sua paixão pela nossa festa será lembrada com carinho”, afirmou a Acadêmicos do Salgueiro.





“Arilson conquistou todos com seu sorriso, alegria, carinho e energia contagiante. Sua presença deixará uma saudade enorme em nossos corações”, disse a Portela.

“Alegre e querido por todos, Arilson deixa um legado de alegria que será sempre lembrado”, lamentou a Estação Primeira de Mangueira.





“Neste momento de dor, o Tigre se solidariza com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que encontrem força e conforto para enfrentar este momento tão difícil”, escreveu a Unidos do Porto da Pedra.





“Hoje o mundo do samba se despede do querido Arilson Cantanhede. Ele, que sempre proporcionou tantas alegrias, hoje deixa o carnaval mais triste”, afirmou a Acadêmicos de Niterói.





“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Que sua memória permaneça viva no coração de todos que o conheceram”, disse a Unidos da Ponte.





“Apaixonado pelo Boi Vermelho e sambista de alma, Arilson deixa um legado de carinho, alegria e amor pelo samba. Sua presença, sua amizade e seu incentivo à nossa agremiação ficarão para sempre na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, escreveu a Unidos de Padre Miguel.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por GRES. Unidos de Padre Miguel (@unidosdepadremiguel)

“Há pessoas que passam pela nossa vida e deixam muito mais do que lembranças: deixam carinho, histórias, amizades e um pedacinho de si em cada coração. Que os bons momentos vividos ao seu lado sejam sempre lembrados com amor e que sua trajetória jamais seja esquecida”, disse o Arranco de Engenho de Dentro.





“Arilson esteve conosco na grande final de samba-enredo, realizada na madrugada deste domingo. Sua partida precoce nos causa profunda tristeza e deixa uma lacuna entre aqueles que compartilhavam com ele o amor pelo Carnaval”, disse o Império Serrano.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Império Serrano (@imperioserrano)

“Apaixonado pelo samba e pelo Carnaval, Arilson era daqueles que acompanhavam tudo de perto, sempre atento às movimentações das escolas e demonstrando carinho e respeito por cada uma delas”, relembrou a Em Cima da Hora.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Império Serrano (@imperioserrano)



A Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio, União da Ilha e União do Parque Acari também publicaram a foto de Arilson com dizeres de “luto” e “descanse em paz”.



Quem também se manifestou foi a rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos. “Arilson realizou o sonho de viver o Rio Carnaval do jeito que quis: intensamente, com alegria, amor e um brilho que era só dele. Fez da nossa cultura lugar de afeto, de encontro e de felicidade. Celebrou o Carnaval com verdade e, pelo caminho, fez tanta gente rir, sorrir e se sentir querida. Alegre, inteligente, consciente… Arilson tinha essa maneira bonita de transformar carinho em presença. Fica, para sempre, a minha admiração por você. E a gratidão por ter dividido conosco a sua alegria, o seu afeto e tantos momentos que agora viram memória”, disse. A Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio, União da Ilha e União do Parque Acari também publicaram a foto de Arilson com dizeres de “luto” e “descanse em paz”.Quem também se manifestou foi a rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos. “Arilson realizou o sonho de viver o Rio Carnaval do jeito que quis: intensamente, com alegria, amor e um brilho que era só dele. Fez da nossa cultura lugar de afeto, de encontro e de felicidade. Celebrou o Carnaval com verdade e, pelo caminho, fez tanta gente rir, sorrir e se sentir querida. Alegre, inteligente, consciente… Arilson tinha essa maneira bonita de transformar carinho em presença. Fica, para sempre, a minha admiração por você. E a gratidão por ter dividido conosco a sua alegria, o seu afeto e tantos momentos que agora viram memória”, disse.