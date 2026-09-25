Escolas de samba gravam álbum do Carnaval 2027 para novembroDivulgação

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Karilayn Areias
Os sambas-enredo que vão embalar os desfiles do Grupo Especial em 2027 ganharam suas versões oficiais. As 12 escolas de samba participaram, entre segunda-feira (21) e quinta-feira (24), das gravações do álbum do Rio Carnaval e dos respectivos videoclipes. O lançamento nas plataformas digitais está previsto para novembro.
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Desta vez, a produção apostou no formato ao vivo, reunindo músicos, intérpretes e outros integrantes das agremiações em um estúdio de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. A estrutura recebeu três escolas por dia, com aproximadamente 60 participantes de cada uma.

Além de compositores, ritmistas, cavaquinistas e violonistas, as gravações contaram com representantes da Velha-Guarda, musas, rainhas de bateria e casais de mestre-sala e porta-bandeira. A proposta foi reproduzir a energia das quadras e preservar as características musicais de cada escola.

O projeto é realizado pela Edimusa, gravadora da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), com produção musical de Alceu Maia. Segundo o diretor-executivo da gravadora, Helio Motta, a escolha pelo formato ao vivo buscou aproximar o público da experiência dos ensaios e das apresentações das agremiações.

“A gente buscou fazer um projeto mais imersivo, trazendo mais emoção. Resgatamos o ao vivo, com todos os naipes gravando juntos. Isso deixa o álbum mais vivo. É a pegada que o sambista gosta de ver”, explicou.



Escolas tiveram liberdade para criar os arranjos



Embora todas as faixas integrem o mesmo disco, cada agremiação pôde definir como apresentar seu samba. De acordo com Helio, o trabalho da gravadora foi estabelecer uma unidade musical para o álbum sem interferir na identidade artística das escolas.

O diretor comparou as gravações a uma competição que antecede os desfiles, já que cada participante procura apresentar a melhor versão de sua composição. Ele também destacou a importância de registrar os sambas que ficarão na memória do Carnaval.

Alceu Maia, que participa da produção dos discos há mais de quatro décadas, ressaltou o significado do projeto para a música brasileira. “É um álbum que faz parte da história da música brasileira. Todo mundo fica ansioso para ouvir. Meu papel aqui é só deixar as escolas e os artistas brilharem”, afirmou.

As gravações aconteceram após uma temporada de disputas de samba-enredo que movimentou as quadras das agremiações. As apresentações também tiveram repercussão na internet, com quase 3 milhões de visualizações na Rio Carnaval TV.

Em 2027, os desfiles do Grupo Especial estão marcados para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. O Sábado das Campeãs será realizado no dia 13 do mesmo mês.
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Escolas de samba gravam álbum do Carnaval 2027 para novembro
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