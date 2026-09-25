Paolla Oliveira e Anitta gravaram cliques oficiais do Carnaval - Reprodução de vídeo

Paolla Oliveira e Anitta gravaram cliques oficiais do Carnaval Reprodução de vídeo

Publicado 25/09/2026 12:19

Nova rainha da Imperatriz Leopoldinense, Paolla Oliveira se reuniu com integrantes da escola para a gravação do álbum do Rio Carnaval 2027, na quinta-feira (24). A atriz esbanjou carisma e samba no pé ao lado dos ritmistas da bateria "Swing da Leopoldina", comandada pelo Mestre Lolo.

A artista surgiu em vídeo nas redes sociais da agremiação de Ramos, na Zona Norte. "Oi, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui, finalmente, falando para vocês e fazendo esse convite. No dia 17 de outubro... vamos ter coroação, mestre?", disse Paolla. "Nossa bateria merece uma rainha como você", afirmou o mestre de bateria.

Essa dupla pic.twitter.com/tILlR02Zwm — GRES Imperatriz Leopoldinense (@oficialgresil) September 24, 2026

Paolla aceitou o convite da Imperatriz Leopoldinense após deixar a Acadêmicos do Grande Rio em 2025, onde reinou por sete anos. "Estou muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, estou chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", declarou.

Em 2027, a Verde e Branco de Ramos levará para Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Anitta, substituta de Virginia Fonseca como rainha da bateria da Grande Rio, também compareceu ao estúdio para gravar o clique oficial junto da escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cantora apostou em um macacão vermelho com correntes em dourado.

A agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". Sob o comando do carnavalesco Antonio Gonzaga, o desfile abordará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano. A Grande Rio será a penúltima a atravessar a avenida no dia 9 de fevereiro.

Divulgação



As gravações das faixas oficiais para o álbum do Rio Carnaval 2027 mobilizaram as doze escolas de samba do Grupo Especial do Rio em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. O projeto antecipa o lançamento do disco nas plataformas digitais, previsto para acontecer em novembro deste ano.