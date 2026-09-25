Mocidade promove corrida de rua em Padre MiguelDivulgação
Além da atividade esportiva, os participantes poderão aproveitar um show da Mocidade após a corrida. O espaço também terá opções de bar e comidas, criando uma programação que combina a prática esportiva com música e confraternização. A proposta é fazer do evento uma celebração ligada à história da escola e à relação que a agremiação mantém com a comunidade de Padre Miguel.
Para participar, é necessário fazer a inscrição pela TicketSports. Há duas opções de kits disponíveis. O Kit Básico custa R$ 109,99 e inclui camisa, número de identificação e medalha pós-prova. Já o Kit Participação tem valor de R$ 89,99 e oferece número e medalha. Os preços correspondem ao primeiro lote, disponível até o dia 15 de outubro.
A realização da corrida também amplia os espaços ocupados pela Mocidade em uma celebração que tradicionalmente está associada ao samba e ao Carnaval. Para a escola, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar a agremiação de seus torcedores em um ambiente diferente da quadra e da avenida.
“Essa corrida nasce como mais uma forma de celebrar a Mocidade e, principalmente, de aproximar a escola da nossa comunidade e dos nossos torcedores. Queremos transformar o aniversário da nossa verde e branca em um grande evento, reunindo esporte, música e, claro, toda a energia da nossa escola”, afirma Bryan Clem, diretor da Mocidade.
Segundo o dirigente, a iniciativa também faz parte de um movimento da escola para criar novas experiências para seu público e ocupar outros espaços além daqueles tradicionalmente associados ao Carnaval.
“É uma iniciativa que representa esse momento da Mocidade: ocupar novos espaços, criar experiências e celebrar a nossa história junto de quem faz parte dela”, completa.
A Corrida da Mocidade terá início às 7h30 e será encerrada na própria quadra da Vila Vintém, onde os participantes poderão permanecer após a prova para acompanhar a programação musical e aproveitar as opções de alimentação e bebidas oferecidas no local.
Corrida da Mocidade. Quadra da Vila Vintém. Data: 15 de novembro; Largada: 7h30; Percurso: 4 km. Na chegada: show da Mocidade + bar e comidas disponíveis. Ingressos no site: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA-DA-MOCIDADE-2026-88390
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