Após um fim de semana de sol e praia cheia, semana do carioca deve terminar com chuva - Reginaldo Pimenta

Após um fim de semana de sol e praia cheia, semana do carioca deve terminar com chuvaReginaldo Pimenta

Publicado 28/09/2026 13:15





Embora as áreas de instabilidade devam continuar atuando na cidade do Rio, a terça-feira (29) será marcada por chuva fraca durante a madrugada e calor. Afinal, a temperatura entrará em elevação, com máxima prevista de 38°C e mínima de 21°C.



Na quarta-feira (30), o céu deve ficar mais claro e o sol aparecerá no período da manhã e tarde. No fim da noite, porém, com a aproximação de uma frente fria há a previsão de aumento de nebulosidade com pancadas de chuva isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia, com máxima de 37°C e mínima de 22°C.



A passagem da frente fria e o posterior transporte de umidade afetarão o tempo na cidade na quinta-feira (1º). A previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas entrarão em declínio, com máxima de 28°C e mínima de 19°C.



O início do fim de semana do carioca será de tempo fechado. Para a sexta-feira (2), a previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos devem permanecer moderados e a temperatura segue em queda, com máxima de 24°C e mínima de 17°C. Após um fim de semana ensolarado na maior parte do tempo, a semana do carioca deve ser de tempo instável, segundo o Sistema Alerta Rio. Nesta segunda-feira (28), ventos úmidos do oceano, em conjunto com a atuação de áreas de instabilidade, deixam o céu com nebulosidade variada ao longo do dia. Há previsão de chuva fraca isolada para a noite, e os ventos podem ser moderados. A temperatura varia entre 30°C e 20°C.Embora as áreas de instabilidade devam continuar atuando na cidade do Rio, a terça-feira (29) será marcada por chuva fraca durante a madrugada e calor. Afinal, a temperatura entrará em elevação, com máxima prevista de 38°C e mínima de 21°C.Na quarta-feira (30), o céu deve ficar mais claro e o sol aparecerá no período da manhã e tarde. No fim da noite, porém, com a aproximação de uma frente fria há a previsão de aumento de nebulosidade com pancadas de chuva isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia, com máxima de 37°C e mínima de 22°C.A passagem da frente fria e o posterior transporte de umidade afetarão o tempo na cidade na quinta-feira (1º). A previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas entrarão em declínio, com máxima de 28°C e mínima de 19°C.O início do fim de semana do carioca será de tempo fechado. Para a sexta-feira (2), a previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos devem permanecer moderados e a temperatura segue em queda, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.

Rio volta ao Estágio 1



Nesta segunda-feira (28), às 5h, a cidade do Rio retornou ao Estágio 1 de atenção após o término da operação especial para a Semana de Arte do Rio e a ausência de previsão de chuva moderada a forte no município para as próximas horas.



A cidade teve seu estágio operacional modificado às 12h do dia 11 de setembro devido ao início do esquema operacional para o segundo fim de semana do Rock in Rio. A situação permaneceu a mesma após o fim do festival por causa da previsão do tempo, no dia 14, e do início da Semana de Artes, em 16 de setembro.



O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interferem de forma significativa na rotina da população.

Recomendações em caso de vento forte



- Não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas;



- Evite esportes ao ar livre;



- Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas;



- Não deixe objetos soltos no quintal;



- Feche o registro de gás da casa;



- Feche portas e janelas;



- Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas;



- Feche persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;



- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.