Ônibus foi atravessado na Linha Vermelha - Reprodução/RJTV

Ônibus foi atravessado na Linha VermelhaReprodução/RJTV

Publicado 28/09/2026 12:52





Os alunos eram da Escola Eleva, da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e seguiam para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense. Nas redes sociais, o pai de uma das adolescentes que estava no veículo comentou o caso.



“Os ônibus da escola da minha filha foram parados a pedradas na Linha Vermelha. Bandidos fizeram isso e roubaram as chaves para deixar a Linha Vermelha parada. Não sei com que objetivo e provavelmente isso vai aparecer como pessoas da comunidade, mas não entendam como pessoas da comunidade, foram os bandidos que fizeram isso. Já está tudo bem, as crianças levaram tudo na brincadeira, já consegui falar com a minha filha e estava bem”, disse. Dois ônibus escolares foram usados como barricadas por bandidos na Linha Vermelha, perto do acesso à Rodovia Washington Luís, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (28). A ação ocorreu em represália à operação da Polícia Militar no Complexo da Maré , na Zona Norte.Os alunos eram da Escola Eleva, da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e seguiam para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense. Nas redes sociais, o pai de uma das adolescentes que estava no veículo comentou o caso.“Os ônibus da escola da minha filha foram parados a pedradas na Linha Vermelha. Bandidos fizeram isso e roubaram as chaves para deixar a Linha Vermelha parada. Não sei com que objetivo e provavelmente isso vai aparecer como pessoas da comunidade, mas não entendam como pessoas da comunidade, foram os bandidos que fizeram isso. Já está tudo bem, as crianças levaram tudo na brincadeira, já consegui falar com a minha filha e estava bem”, disse.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os estudantes deixando os veículos.

URGENTE: ÔNIBUS COM ESTUDANTES É INTERCEPTADO NA LINHA VERMELHA



Criminosos interceptaram um ônibus que transportava estudantes na Linha Vermelha, durante a manhã desta segunda-feira (28), em meio à operação policial no Complexo da Maré.



Segundo as informações divulgadas, os… pic.twitter.com/h5eBvGdeUb — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 28, 2026



De acordo com o Centro de Operações Rio, a via expressa sofreu interdições intermitentes no sentido Baixada, na altura da Rodovia Washington Luís. A interdição durou quase uma hora.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via expressa sofreu interdições intermitentes no sentido Baixada, na altura da Rodovia Washington Luís. A interdição durou quase uma hora.

Segundo a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para conter um grupo de indivíduos que tentou bloquear a pista, na altura de Duque de Caxias. Na sequência, outros criminosos ocuparam a Rodovia Washington Luís e usaram dois ônibus para impedir a passagem dos veículos. Militares do 15º BPM e agentes da PRF atuaram para liberar o tráfego, que segue com policiamento reforçado na região.

A assessoria de imprensa da escola confirmou que os ônibus eram usados para o transporte de alunos da instituição e informou que, apesar do susto, todos ficaram em segurança.

"Os estudantes permaneceram sob os cuidados da equipe da escola responsável pela atividade, que acionou imediatamente o protocolo de segurança da instituição. Todos os alunos estão em segurança e puderam seguir viagem. O bem-estar dos nossos alunos continua sendo nossa prioridade, e estamos oferecendo o apoio e o acolhimento necessários aos estudantes e às famílias neste momento", diz a nota.

Operação deixa baleados e presos

Ao todo, três suspeitos morreram, 16 foram presos e um adolescente apreendido, dentre eles, oito feridos e socorridos. Os feridos deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. Segundo a direção da unidade, uma criança de 12 anos e um adolescente de 15 também sofreram ferimentos. Os dois foram transferidos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O mais novo foi atingido por estilhaços no rosto, mas já recebeu alta. Um policial militar também acabou atingido no braço durante a ação.

Ao todo, cerca de 200 agentes atuam na região, entre equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O objetivo é combater ações criminosas atribuídas ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda na operação, as equipes também apreenderam 12 fuzis, oito pistolas, 83 kg de maconha, 42 carregadores e seis veículos roubados, além de granadas e munições.

