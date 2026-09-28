Rio recebe primeiro evento exclusivo sobre Agentic Commerce do Brasil - Divulgação

Rio recebe primeiro evento exclusivo sobre Agentic Commerce do BrasilDivulgação

Publicado 28/09/2026 20:09 | Atualizado 28/09/2026 20:12

A cidade do Rio de Janeiro vai sediar, no próximo dia 8 de outubro, o primeiro evento brasileiro dedicado exclusivamente ao comércio agêntico, modelo de transação em que agentes autônomos de inteligência artificial realizam pesquisas, comparações, negociações e até a conclusão de compras em nome de consumidores ou empresas. O encontro deve reunir cerca de 100 lideranças de grandes empresas, como Mastercard, Amazon, 99 e Revolut, entre outras empresas do mercado.

O Agentic Commerce Summit, organizado pela Dolado, aceleradora de vendas digitais, e pela Agent.Shop, plataforma de agentes de inteligência artificial voltada à automação de vendas, atendimento e gestão de pedidos, será realizado no Instituto 12, no Leblon, Zona Sul do Rio.



Os organizadores apontam a crescente demanda do setor como um dos fatores que motivam a realização do evento. Segundo estudo da National Retail Federation (NRF) e da IBM, divulgado neste ano, 41% dos consumidores já utilizam assistentes de inteligência artificial para pesquisar produtos, 33% para consultar avaliações e 31% para encontrar promoções.

"O e-commerce foi construído em torno de um consumidor que pesquisa, compara e toma a decisão de compra. Agora começamos a observar parte desse processo sendo feito com o auxílio da inteligência artificial. Para as marcas, surge uma pergunta que até pouco tempo não fazia parte da estratégia comercial: quando alguém pergunta a uma IA qual produto comprar, como fazer minha marca aparecer entre as recomendações de forma eficiente?", diz Guilherme Freire, CEO da Dolado.

A mudança acrescenta uma preocupação às estratégias digitais das empresas. Além de indicadores como posição nos mecanismos de busca, tráfego, conversão e desempenho nos marketplaces, passa a importar também a forma como os produtos são identificados e apresentados por sistemas de inteligência artificial. Informações como preço, disponibilidade, características, avaliações e reputação podem influenciar esse processo.



"Durante muito tempo, a disputa no ambiente digital esteve concentrada em aparecer nos primeiros resultados de busca e levar o consumidor até um site ou marketplace. Com os agentes, parte dessa disputa começa antes do clique e aparecer na primeira posição não é mais tão estratégico como antes. A recomendação ganha peso porque poucas opções podem ser apresentadas entre milhares de produtos disponíveis e ainda menos são demarcadas pelas IAs como a escolha ideal", explica Freire.

Como vai funcionar

O Summit será dividido em quatro painéis. O primeiro abordará o papel das marcas em um cenário no qual a inteligência artificial passa a participar das decisões de compra, a partir de experiências do Grupo SOMA e da L’Oréal, além de um case da ClickBus sobre o uso de agentes aplicado a serviços.

O segundo será dedicado aos pagamentos e aos desafios relacionados à autorização e à segurança de transações realizadas por agentes de IA. O terceiro vai tratar das tecnologias, empresas e modelos de negócio que podem sustentar esse novo mercado. Já o último terá como foco Generative Engine Optimization (GEO), conjunto de estratégias voltadas à presença de marcas e produtos nas respostas e recomendações de ferramentas de inteligência artificial.



Entre os participantes confirmados estão Kartik Hosanagar, professor de Marketing na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia; Ariel Lambrecht, fundador da 99, Yellow e Antonella.ai; Glauber Mota, CEO da Revolut Brasil; José Pereira, diretor de Produtos Digitais da Mastercard; Maria Isabel Noronha, VP & Head of Account Management da Adyen; e Juliana Ferracioli, Project Coordinator do Grupo SOMA.



O evento traz ao Brasil um debate que já ganhou espaço no exterior, em iniciativas como o Connected Commerce, em Nova York, e o Vision Commerce, em Londres. Durante o encontro, a Dolado também apresentará ferramentas que vem desenvolvendo para medir como marcas e produtos aparecem nas respostas dos principais modelos de inteligência artificial, além dos aprendizados obtidos a partir desse trabalho. As iniciativas buscam identificar oportunidades de maior visibilidade e preparar as empresas para um cenário em que agentes também possam participar das transações.

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