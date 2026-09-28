A Defesa Civil Municipal interditou um prédio de cinco andares, com 14 apartamentos, na Estrada de JacarepaguáDivulgação / Redes Sociais
Segundo relatos publicados nas redes sociais, moradores de uma rua sem saída, em frente ao Sítio Vitória, começaram a retirar seus pertences após serem orientados pela Defesa Civil. O edifício fica na Estrada de Jacarepaguá, número 201.
Em nota, a Operações Rio informou: "A Defesa Civil Municipal interditou, na tarde desta segunda-feira (28/09), um prédio de 5 andares, com 14 apartamentos, na Estrada de Jacarepaguá, número 201, no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, após constatação de riscos estruturais.
De acordo com a Defesa Civil, os moradores foram retirados do edifício e o local foi isolado de forma preventiva. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Conservação foram acionadas para atuar no local".
Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada.
Desabamentos deixaram nove mortos em 2019
Entre as vítimas identificadas estavam Raimundo Nonato do Nascimento, 40 anos, Pedro Lucas, 7, Hilton Guilherme Sodré de Souza, 12, Maria Nazaré de Souza, Hilton Berto Rodrigues Souza, e Cláudio Rodrigues, 41 anos. Também morreram Zenilda Bispo de Amorim e seu filho, Ruan Amorim Rodrigues, 10 anos, encontrados abraçados sobre uma cama.
Prefeitura demoliu construção irregular em 2023
Ainda conforme o município, a estrutura poderia receber novos pavimentos e as unidades do térreo seriam utilizadas como comércio. Na época, a Prefeitura informou que a região era alvo de forte influência da milícia e que a construção estava entre as ações de combate à ocupação irregular do solo.
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