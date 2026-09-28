A Defesa Civil Municipal interditou um prédio de cinco andares, com 14 apartamentos, na Estrada de Jacarepaguá - Divulgação / Redes Sociais

A Defesa Civil Municipal interditou um prédio de cinco andares, com 14 apartamentos, na Estrada de JacarepaguáDivulgação / Redes Sociais

Publicado 28/09/2026 17:22





Segundo relatos publicados nas redes sociais, moradores de uma rua sem saída, em frente ao Sítio Vitória, começaram a retirar seus pertences após serem orientados pela Defesa Civil. O edifício fica na Estrada de Jacarepaguá, número 201. Moradores da Muzema, no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, tiveram que deixar suas casas às pressas após um prédio apresentar rachaduras e ser interditado por risco de desabamento. A Defesa Civil Municipal determinou a saída dos moradores do imóvel na tarde desta segunda-feira (28).Segundo relatos publicados nas redes sociais, moradores de uma rua sem saída, em frente ao Sítio Vitória, começaram a retirar seus pertences após serem orientados pela Defesa Civil. O edifício fica na Estrada de Jacarepaguá, número 201.

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Em nota, a Operações Rio informou: "A Defesa Civil Municipal interditou, na tarde desta segunda-feira (28/09), um prédio de 5 andares, com 14 apartamentos, na Estrada de Jacarepaguá, número 201, no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, após constatação de riscos estruturais.



De acordo com a Defesa Civil, os moradores foram retirados do edifício e o local foi isolado de forma preventiva. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Conservação foram acionadas para atuar no local". Em nota, a Operações Rio informou: "A Defesa Civil Municipal interditou, na tarde desta segunda-feira (28/09), um prédio de 5 andares, com 14 apartamentos, na Estrada de Jacarepaguá, número 201, no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, após constatação de riscos estruturais.De acordo com a Defesa Civil, os moradores foram retirados do edifício e o local foi isolado de forma preventiva. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Conservação foram acionadas para atuar no local".



Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada.

Na quarta-feira (23), um prédio desabou na subida do Morro Cantagalo-Pavão/Pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema, na Zona Sul . Apesar do susto, não houve vítimas.Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada.

A moradora Analice Maria Moraes estava nas proximidades quando percebeu que havia algo errado. Segundo ela, inicialmente, o barulho fez com que pensasse que se tratava de uma briga. Em seguida, porém, percebeu que o prédio estava estremecendo e ouviu estalos.

Desabamentos deixaram nove mortos em 2019







Entre as vítimas identificadas estavam Raimundo Nonato do Nascimento, 40 anos, Pedro Lucas, 7, Hilton Guilherme Sodré de Souza, 12, Maria Nazaré de Souza, Hilton Berto Rodrigues Souza, e Cláudio Rodrigues, 41 anos. Também morreram

Em abril de 2019, dois prédios desabaram na Muzema e deixaram ao menos vinte mortos . Entre as vítimas estavam crianças e adultos. Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por desaparecidos entre os escombros durante vários dias.Entre as vítimas identificadas estavam Raimundo Nonato do Nascimento, 40 anos, Pedro Lucas, 7, Hilton Guilherme Sodré de Souza, 12, Maria Nazaré de Souza, Hilton Berto Rodrigues Souza, e Cláudio Rodrigues, 41 anos. Também morreram Zenilda Bispo de Amorim e seu filho , Ruan Amorim Rodrigues, 10 anos, encontrados abraçados sobre uma cama.

Prefeitura demoliu construção irregular em 2023







Ainda conforme o município, a estrutura poderia receber novos pavimentos e as unidades do térreo seriam utilizadas como comércio. Na época, a Prefeitura informou que a região era alvo de forte influência da milícia e que a construção estava entre as ações de combate à ocupação irregular do solo. Em outubro de 2023 , a Secretaria de Ordem Pública realizou a demolição de uma construção irregular na Estrada do Itanhangá, na Muzema. Segundo a Prefeitura, o imóvel havia sido erguido sem licença ou autorização municipal e já tinha sido notificado e embargado desde o início das fundações.Ainda conforme o município, a estrutura poderia receber novos pavimentos e as unidades do térreo seriam utilizadas como comércio. Na época, a Prefeitura informou que a região era alvo de forte influência da milícia e que a construção estava entre as ações de combate à ocupação irregular do solo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral