Pedro Guilherme aperta o pescoço da mulher e chuta seus cachorrosDivulgação
Pedro Guilherme Moniz Freire é advogado devidamente inscrito na OAB/RJ e acabou sendo identificado após a vítima gravar imagens do veículo utilizado por ele. O registro permitiu que os investigadores descobrissem a placa do carro e iniciassem a procura pelo suspeito.
De acordo com a apuração da Polícia Civil, a confusão começou enquanto a mulher passeava com os animais. Pedro se aproximou de carro e reclamou porque um dos cães estava diante do automóvel. A vítima explicou que o animal fazia suas necessidades e pediu alguns instantes. O motorista alegou que o filho passava mal e disse que atropelaria o pet.
Pedro Guilherme Moniz Freire acabou preso em flagrante após atacar uma mulher, ameaçá-la de morte e chutar os cachorros dela, na Gávea, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu nesta segunda-feira (28), na Rua Piratininga Crédito: Divulgação https://t.co/tANotoeQ1N— Jornal O Dia (@jornalodia) September 28, 2026
A vítima aproveitou a ocasião para gravar a cena. Com o vídeo e o número da placa, agentes da 15ª DP (Gávea) avançaram na busca pelo suspeito.
As diligências levaram os policiais até a Rua Marquês de São Vicente, onde Pedro acabou localizado e conduzido à delegacia.
Após o registro da ocorrência, ele recebeu voz de prisão e responderá pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos a animais e ameaça.
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