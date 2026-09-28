Pedro Guilherme aperta o pescoço da mulher e chuta seus cachorros - Divulgação

Pedro Guilherme aperta o pescoço da mulher e chuta seus cachorrosDivulgação

Publicado 28/09/2026 16:20

Um homem foi preso em flagrante por ameaçar de morte e agredir uma mulher, além de chutar os cachorros dela, na Gávea, Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (28). O caso aconteceu na Rua Piratininga.





Pedro Guilherme Moniz Freire é advogado devidamente inscrito na OAB/RJ e acabou sendo identificado após a vítima gravar imagens do veículo utilizado por ele. O registro permitiu que os investigadores descobrissem a placa do carro e iniciassem a procura pelo suspeito.

LEIA MAIS: Criminosos sequestram ônibus para bloquear via na Cidade de Deus Pedro Guilherme Moniz Freire é advogado devidamente inscrito na OAB/RJ e acabou sendo identificado após a vítima gravar imagens do veículo utilizado por ele. O registro permitiu que os investigadores descobrissem a placa do carro e iniciassem a procura pelo suspeito.

Pedro Guilherme Moniz Freire acabou preso em flagrante após atacar uma mulher, ameaçá-la de morte e chutar os cachorros dela, na Gávea, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu nesta segunda-feira (28), na Rua Piratininga Crédito: Divulgação https://t.co/tANotoeQ1N — Jornal O Dia (@jornalodia) September 28, 2026 De acordo com a apuração da Polícia Civil, a confusão começou enquanto a mulher passeava com os animais. Pedro se aproximou de carro e reclamou porque um dos cães estava diante do automóvel. A vítima explicou que o animal fazia suas necessidades e pediu alguns instantes. O motorista alegou que o filho passava mal e disse que atropelaria o pet. De acordo com a apuração da Polícia Civil, a confusão começou enquanto a mulher passeava com os animais. Pedro se aproximou de carro e reclamou porque um dos cães estava diante do automóvel. A vítima explicou que o animal fazia suas necessidades e pediu alguns instantes. O motorista alegou que o filho passava mal e disse que atropelaria o pet.

A situação se agravou quando Pedro desembarcou. Ele segurou a mulher pelo pescoço, chutou os cães e fez ameaças de morte contra ela. Os animais começaram a latir, momento em que o agressor regressou ao veículo.



A vítima aproveitou a ocasião para gravar a cena. Com o vídeo e o número da placa, agentes da 15ª DP (Gávea) avançaram na busca pelo suspeito.



As diligências levaram os policiais até a Rua Marquês de São Vicente, onde Pedro acabou localizado e conduzido à delegacia.



Após o registro da ocorrência, ele recebeu voz de prisão e responderá pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos a animais e ameaça.

A reportagem de O DIA tentou contato com a defesa de Pedro Guilherme por meio do Facebook às 17h34, além de enviar um e-mail para a OAB às 17h25, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral