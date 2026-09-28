Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupo - Divulgação/Segurança Presente

Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupoDivulgação/Segurança Presente

Publicado 28/09/2026 15:03

Oito adolescentes foram conduzidos para a 19ª DP (Tijuca), na Zona Norte , após serem apontados como suspeitos de praticar furtos em uma loja de departamentos na Rua General Roca, na região da Praça Saens Peña, neste domingo (27).





Segundo a Operação Segurança Presente, os agentes foram acionados por funcionários do estabelecimento após a equipe de segurança identificar um grupo de jovens que estaria furtando produtos no interior da loja.



Com a chegada dos agentes, os adolescentes deixaram o local correndo e foram acompanhados pelos policiais nas imediações da Rua General Roca. Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupo.



De acordo com a ocorrência, um dos adolescentes informou que os produtos haviam sido retirados da loja. Após a abordagem, todos os envolvidos foram encaminhados para a 19ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.



A Polícia Civil registrou a ocorrência como furto, com base no artigo 155 do Código Penal. Os adolescentes permaneceram na delegacia para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso será analisado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ocorrência e a participação de cada um dos envolvidos. LEIA MAIS: Ônibus escolares são usados como barricadas na Linha Vermelha Segundo a Operação Segurança Presente, os agentes foram acionados por funcionários do estabelecimento após a equipe de segurança identificar um grupo de jovens que estaria furtando produtos no interior da loja.Com a chegada dos agentes, os adolescentes deixaram o local correndo e foram acompanhados pelos policiais nas imediações da Rua General Roca. Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupo.De acordo com a ocorrência, um dos adolescentes informou que os produtos haviam sido retirados da loja. Após a abordagem, todos os envolvidos foram encaminhados para a 19ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.A Polícia Civil registrou a ocorrência como furto, com base no artigo 155 do Código Penal. Os adolescentes permaneceram na delegacia para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso será analisado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ocorrência e a participação de cada um dos envolvidos.

Adolescente é apreendida com 22 peças de picanha em Nova Iguaçu

Os agentes realizavam patrulhamento pela região quando um fiscal do estabelecimento alertou que a menor furtava itens no interior da loja, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto.



Ao abordarem a jovem no local, os agentes encontraram as 22 peças de picanha, um pote de creme de avelã e dois talcos infantis levados do estabelecimento.



Os policiais conduziram a adolescente para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde registraram o caso como ato infracional análogo ao crime de furto. Após os procedimentos na delegacia, a jovem acabou entregue ao seu responsável legal.