Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupoDivulgação/Segurança Presente
Segundo a Operação Segurança Presente, os agentes foram acionados por funcionários do estabelecimento após a equipe de segurança identificar um grupo de jovens que estaria furtando produtos no interior da loja.
Com a chegada dos agentes, os adolescentes deixaram o local correndo e foram acompanhados pelos policiais nas imediações da Rua General Roca. Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupo.
De acordo com a ocorrência, um dos adolescentes informou que os produtos haviam sido retirados da loja. Após a abordagem, todos os envolvidos foram encaminhados para a 19ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como furto, com base no artigo 155 do Código Penal. Os adolescentes permaneceram na delegacia para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso será analisado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ocorrência e a participação de cada um dos envolvidos.
Adolescente é apreendida com 22 peças de picanha em Nova Iguaçu
Ao abordarem a jovem no local, os agentes encontraram as 22 peças de picanha, um pote de creme de avelã e dois talcos infantis levados do estabelecimento.
Os policiais conduziram a adolescente para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde registraram o caso como ato infracional análogo ao crime de furto. Após os procedimentos na delegacia, a jovem acabou entregue ao seu responsável legal.
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