Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupoDivulgação/Segurança Presente

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Leonardo Brito
Oito adolescentes foram conduzidos para a 19ª DP (Tijuca), na Zona Norte, após serem apontados como suspeitos de praticar furtos em uma loja de departamentos na Rua General Roca, na região da Praça Saens Peña, neste domingo (27).
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Segundo a Operação Segurança Presente, os agentes foram acionados por funcionários do estabelecimento após a equipe de segurança identificar um grupo de jovens que estaria furtando produtos no interior da loja.

Com a chegada dos agentes, os adolescentes deixaram o local correndo e foram acompanhados pelos policiais nas imediações da Rua General Roca. Durante a abordagem, os agentes encontraram seis barras de chocolate em posse do grupo.

De acordo com a ocorrência, um dos adolescentes informou que os produtos haviam sido retirados da loja. Após a abordagem, todos os envolvidos foram encaminhados para a 19ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como furto, com base no artigo 155 do Código Penal. Os adolescentes permaneceram na delegacia para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso será analisado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ocorrência e a participação de cada um dos envolvidos.

Adolescente é apreendida com 22 peças de picanha em Nova Iguaçu

 
Há duas semanas, uma adolescente de 17 anos, suspeita de furto, acabou apreendida com 22 peças de picanha bovina furtadas de um supermercado no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao todo, as equipes da Operação Segurança Presente recuperaram 25 produtos, avaliados em quase R$ 3 mil.
Os agentes realizavam patrulhamento pela região quando um fiscal do estabelecimento alertou que a menor furtava itens no interior da loja, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Ao abordarem a jovem no local, os agentes encontraram as 22 peças de picanha, um pote de creme de avelã e dois talcos infantis levados do estabelecimento.

Os policiais conduziram a adolescente para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde registraram o caso como ato infracional análogo ao crime de furto. Após os procedimentos na delegacia, a jovem acabou entregue ao seu responsável legal. 