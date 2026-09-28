Passageiro foi preso com arma e munições - Divulgação

Passageiro foi preso com arma e muniçõesDivulgação

Publicado 28/09/2026 12:05



Agentes do Segurança Presente do Recreio prenderam, neste domingo (28), um passageiro de uma moto por aplicativo que estava com uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 39 munições, na Rua Alfredo Baltazar da Silveira, em frente ao Centro Esportivo Waldir Pereira (Didi), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio.

Arma e munições apreendidas Divulgação

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento na região quando abordou uma motocicleta após os policiais perceberem sinais de nervosismo no ocupante. Com ele, também foram apreendidos um porta-carregador e um telefone celular.



O condutor contou aos agentes que trabalhava por aplicativo e havia recebido uma chamada do próprio homem para realizar a corrida. Segundo ele, o trajeto teve início em Pedra de Guaratiba e terminaria na comunidade de Rio das Pedras. Durante a ação, nada de ilícito foi encontrado com o motociclista.



O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 42ª DP (Recreio). Já o motorista prestou depoimento e acabou liberado após ser ouvido.

Violência na Zona Sudoeste

A Zona Sudoeste tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre traficantes e milicianos. Na última sexta-feira (25), os irmãos Douglas Nogueira, 26 anos, e C. N., 17, morreram baleados durante um tiroteio em Curicica. O sepultamento dos dois ocorre nesta segunda-feira (28), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio.



Na ocasião, uma criança de 12 anos também teve a mochila atingida por um disparo na saída da escola, na Rua André Rocha, nas proximidades da Comunidade dos Dois Irmãos. De acordo com testemunhas, o menino chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o tiro atravessou o material escolar do menino, atingindo livros e cadernos. De acordo com os familiares, ele passa bem e já está em casa.

Ainda na ação, um outro homem identificado como George de Lima Passos, de 60 anos, também ficou ferido. Ele permanece internado nesta segunda-feira (28) também no Hospital Municipal Lourenço Jorge. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde do paciente é estável.



Moradores relataram que o ataque ocorreu por volta das 17h, quando criminosos chegaram em um carro amarelo e atiraram na direção dos irmãos, que morreram ainda no local. Em seguida, os bandidos fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram as vítimas baleadas. A área chegou a ser isolada para perícia.