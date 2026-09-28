Pâmela Marins é a representante do Rio de Janeiro - Divulgação

Pâmela Marins é a representante do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 28/09/2026 12:02 | Atualizado 28/09/2026 20:26

Rio de Janeiro recebe, nesta terça-feira (29), a final do Miss Brasil Beleza Internacional 2026, concurso que ao longo de sua história revelou nomes como Grazi Massafera, atriz e ex-participante do "Big Brother Brasil", e a atriz Rayanne Morais. A nova representante brasileira será escolhida durante o evento, que acontece às 20h, no Teatro Claro Mais, em Copacabana.

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Com o tema "CORES – As Memórias de Um Brasil", a edição deste ano transforma a tradicional competição de beleza em um espetáculo que reúne música, dança, teatro, moda e elementos da cultura brasileira. A direção artística é de Dharck Tavares e a direção nacional é assinada pela coach, produtora e diretora Susana Cardoso.

A proposta utiliza as diferentes cores do Brasil como ponto de partida para contar histórias sobre seus territórios, manifestações culturais, natureza e diversidade.

"São mais de cinco décadas de história, e nosso desafio é justamente respeitar essa trajetória sem deixar de apresentar um concurso conectado ao seu tempo. Neste ano, as candidatas passaram por uma preparação intensa, com ensaios, oficinas de oratória, expressão cênica e passarela", afirma Susana Cardoso.

A apresentação será dividida em três momentos. "O Primeiro Traço" aborda território, identidade e memória. Na sequência, "Aura Fluida" conduz o desfile de traje de banho, relacionado ao movimento, à luz e à diversidade dos territórios brasileiros. Já "Matriz Rara" encerra a competição com o desfile de traje de gala, destacando personalidade e identidade.

A preparação das candidatas incluiu ensaios, oficinas de oratória, expressão cênica e passarela, além de atividades relacionadas à cultura brasileira e visitas a pontos turísticos e culturais do Rio de Janeiro, como o Corcovado e a Cidade do Samba.

Ao final da noite, será coroada a nova Miss Brasil Beleza Internacional, que representará o país no Miss International 2026, marcado para 25 de novembro, no Tokyo Dome City Hall, em Tóquio, no Japão. A atual vencedora nacional é a gaúcha Loraine Lumatelli, eleita em 2025.

Candidatas

Amapá: Isabela Farias

Amazonas: Rayssa Farias

Bahia: Danielle Paixão

Distrito Federal: Yasmin Chamarelli

Espírito Santo: Isa Lelis

Goiás: Lohanne França

Maranhão: Vitória Rodrigues

Mato Grosso: Isabela Pavanelli

Minas Gerais: Lorena Cotta

Paraíba: Isabella Mascena

Paraná: Duda Silva

Pernambuco: Lizzy Giannitelli

Piauí: Larissa Santana

Rio de Janeiro: Pâmela Marins

Rondônia: Letícia Vitória

Santa Catarina: Nicole Steinhauser

São Paulo: Bárbara Matos

Serviço

Miss Brasil Beleza Internacional 2026

Tema: CORES – As Memórias de Um Brasil

Data: 29 de setembro de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana, Rio de Janeiro

Direção nacional: Susana Cardoso

Direção artística: Dharck Tavares

Ingressos: disponíveis com preços promocionais

Miss International 2026: 25 de novembro, em Tóquio, Japão