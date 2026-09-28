Pâmela Marins é a representante do Rio de Janeiro Divulgação

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Rodrigo T Ribeiro
O Rio de Janeiro recebe, nesta terça-feira (29), a final do Miss Brasil Beleza Internacional 2026, concurso que ao longo de sua história revelou nomes como Grazi Massafera, atriz e ex-participante do "Big Brother Brasil", e a atriz Rayanne Morais. A nova representante brasileira será escolhida durante o evento, que acontece às 20h, no Teatro Claro Mais, em Copacabana. 
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A Paraíba é representada por Isabella Mascena - Divulgação
Lorena Cotta representa Minas Gerais - Reprodução / Instagram
Bárbara Matos é a candidata de São Paulo - Divulgação
Vitória Rodrigues representa o Maranhão - Divulgação
Lohanne França é a candidata de Goiás - Divulgação
Isabela Pavanelli representa o Mato Grosso no Miss Brasil Beleza Internacional 2026 - Divulgação
Larissa Santana é a candidato do Piauí - Divulgação
Rayssa Farias representa o Amazonas - Divulgação
Yasmin Chamarelli é a candidata do Distrito Federal - Divulgação
Duda Silva representa o Paraná - Divulgação
Letícia Vitória é a candidata de Rondônia - Divulgação
Isabela Farias representa o Amapá no concurso Miss Brasil Beleza Internacional - Divulgação
Lizzy Giannitelli representa Pernambuco no concurso - Divulgação
O Espírito Santo é representado por Isa Lelis - Divulgação
Danielle Paixão é a candidata do estado baiano - Divulgação
Pâmela Marins é a representante do Rio de Janeiro - Divulgação
Nicole Steinhauser é a candidata de Santa Catarina - Divulgação
Com o tema "CORES – As Memórias de Um Brasil", a edição deste ano transforma a tradicional competição de beleza em um espetáculo que reúne música, dança, teatro, moda e elementos da cultura brasileira. A direção artística é de Dharck Tavares e a direção nacional é assinada pela coach, produtora e diretora Susana Cardoso.
A proposta utiliza as diferentes cores do Brasil como ponto de partida para contar histórias sobre seus territórios, manifestações culturais, natureza e diversidade.
"São mais de cinco décadas de história, e nosso desafio é justamente respeitar essa trajetória sem deixar de apresentar um concurso conectado ao seu tempo. Neste ano, as candidatas passaram por uma preparação intensa, com ensaios, oficinas de oratória, expressão cênica e passarela", afirma Susana Cardoso.
A apresentação será dividida em três momentos. "O Primeiro Traço" aborda território, identidade e memória. Na sequência, "Aura Fluida" conduz o desfile de traje de banho, relacionado ao movimento, à luz e à diversidade dos territórios brasileiros. Já "Matriz Rara" encerra a competição com o desfile de traje de gala, destacando personalidade e identidade.
A preparação das candidatas incluiu ensaios, oficinas de oratória, expressão cênica e passarela, além de atividades relacionadas à cultura brasileira e visitas a pontos turísticos e culturais do Rio de Janeiro, como o Corcovado e a Cidade do Samba.
Ao final da noite, será coroada a nova Miss Brasil Beleza Internacional, que representará o país no Miss International 2026, marcado para 25 de novembro, no Tokyo Dome City Hall, em Tóquio, no Japão. A atual vencedora nacional é a gaúcha Loraine Lumatelli, eleita em 2025.
Candidatas
Amapá: Isabela Farias
Amazonas: Rayssa Farias
Bahia: Danielle Paixão
Distrito Federal: Yasmin Chamarelli
Espírito Santo: Isa Lelis
Goiás: Lohanne França
Maranhão: Vitória Rodrigues
Mato Grosso: Isabela Pavanelli
Minas Gerais: Lorena Cotta
Paraíba: Isabella Mascena
Paraná: Duda Silva
Pernambuco: Lizzy Giannitelli
Piauí: Larissa Santana
Rio de Janeiro: Pâmela Marins
Rondônia: Letícia Vitória
Santa Catarina: Nicole Steinhauser
São Paulo: Bárbara Matos
Serviço
Miss Brasil Beleza Internacional 2026
Tema: CORES – As Memórias de Um Brasil
Data: 29 de setembro de 2026
Horário: 20h
Local: Teatro Claro Mais
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana, Rio de Janeiro
Direção nacional: Susana Cardoso
Direção artística: Dharck Tavares
Ingressos: disponíveis com preços promocionais
Miss International 2026: 25 de novembro, em Tóquio, Japão