Seis homens foram presos e um menor apreendido em Santo Aleixo - Divulgação PMRJ

Seis homens foram presos e um menor apreendido em Santo AleixoDivulgação PMRJ

Publicado 28/09/2026 18:30 | Atualizado 28/09/2026 19:35





A ocorrência foi registrada em uma casa na Rua Valdemar Colombo Garcia. De acordo com os agentes, Richard Pereira Miranda, Ronaldo dos Santos Santiago, Marcos Lucas dos Santos Santiago, Liniky Abreu de Freitas Silva, João Vitor da Silva e Hiago da Veiga Neves foram detidos no imóvel. O adolescente também estava no local. Conforme a PM, nenhum dos seis adultos e o menor possui anotação criminal.



A ação foi realizada por agentes da Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé), em conjunto com policiais civis da 65ª DP (Magé), após levantamentos sobre a movimentação e a possível instalação de integrantes do Comando Vermelho na região.



Durante a abordagem, os policiais encontraram duas cargas de maconha no interior da residência. Ao todo, foram recolhidos 63 papelotes da droga, oito aparelhos celulares e duas bolsas.



Os adultos, o adolescente e o material acabaram conduzidos à 65ª DP para a apresentação do caso e a adoção das medidas cabíveis.

Seis homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido durante uma operação da Polícia Militar nesta segunda-feira (28), em Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, o grupo participava de um churrasco que teria sido organizado pelo tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho.A ocorrência foi registrada em uma casa na Rua Valdemar Colombo Garcia. De acordo com os agentes, Richard Pereira Miranda, Ronaldo dos Santos Santiago, Marcos Lucas dos Santos Santiago, Liniky Abreu de Freitas Silva, João Vitor da Silva e Hiago da Veiga Neves foram detidos no imóvel. O adolescente também estava no local. Conforme a PM, nenhum dos seis adultos e o menor possui anotação criminal.A ação foi realizada por agentes da Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé), em conjunto com policiais civis da 65ª DP (Magé), após levantamentos sobre a movimentação e a possível instalação de integrantes do Comando Vermelho na região.Durante a abordagem, os policiais encontraram duas cargas de maconha no interior da residência. Ao todo, foram recolhidos 63 papelotes da droga, oito aparelhos celulares e duas bolsas.Os adultos, o adolescente e o material acabaram conduzidos à 65ª DP para a apresentação do caso e a adoção das medidas cabíveis.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto para manifestação.

Operação tem presos e baleados na Maré



Uma operação da Polícia Militar registrou um intenso tiroteio no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (28). Até o momento, três suspeitos morreram, 12 foram presos e um adolescente apreendido, dentre eles, oito feridos e socorridos.

Os feridos deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. Segundo a direção da unidade, uma criança de 12 anos e um adolescente de 15 também sofreram ferimentos. Os dois foram transferidos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O mais novo foi atingido por estilhaços no rosto, mas já recebeu alta. Um policial militar também acabou atingido no braço durante a ação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral