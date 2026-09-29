Publicado 29/09/2026 00:00

A expansão do HELagos, entregue pelo governador Ricardo Couto, é uma conquista importante para a Região dos Lagos. O desafio agora é garantir que boas políticas públicas tenham continuidade, independentemente de quem se eleja no Rio. O estado precisa permanecer em um caminho seguro.

O sequestro de um ônibus escolar e a violência nas operações mostram o tamanho do desafio da segurança pública. Combater o crime exige firmeza, mas também inteligência e planejamento. O objetivo precisa ser atingir o criminoso sem transformar o cidadão em vítima.