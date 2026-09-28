Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia
Durante caminhada na Praça Seca, em Jacarepaguá, Eduardo Paes anunciou que a região será a primeira área da capital a receber uma operação permanente de retomada territorial contra o crime organizado caso seja eleito governador. Segundo o candidato, o plano inclui a construção de um novo batalhão da Polícia Militar em Jacarepaguá para reforçar o efetivo na região.
Paes afirmou que o objetivo é ampliar a presença das forças de segurança em áreas marcadas por disputas entre traficantes e milicianos. O candidato também voltou a defender a criação do Sistema Único de Segurança Fluminense, proposta que prevê a integração das guardas municipais ao policiamento preventivo e o fortalecimento do uso de tecnologia e inteligência no combate à criminalidade.
Já o candidato Douglas Ruas realizou uma caminhada na Tijuca e aproveitou a agenda para apresentar propostas voltadas à saúde pública. Entre elas, está a criação de centros integrados de saúde em diferentes regiões do estado, reunindo consultas especializadas, exames e procedimentos de baixa complexidade em um mesmo local.
Segundo Ruas, a proposta prevê a definição de prazos máximos para o atendimento dos pacientes. Caso a rede pública não consiga cumprir o prazo estabelecido, o serviço seria contratado junto à rede privada.
André Marinho, por sua vez, dedicou o dia a ações de rua. O candidato do Novo participou de panfletagens no Calçadão de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e em Marechal Hermes, na Zona Norte. As atividades tiveram como objetivo ampliar o contato com eleitores na reta final da campanha.
Outros candidatos também tiveram compromissos ao longo do dia. Cyro Garcia (PSTU) realizou panfletagem em frente ao edifício-sede da Petrobras, no Centro. Juliete Pantoja (UP) cumpriu agenda realizando panfletagens na Penha, em Bonsucesso e participou de um ato político na Cinelândia.
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