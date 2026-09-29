Levantamento considera 500 mil contratos ativos de Fiança Aluguel sob gestão da LoftTânia Rêgo / Agência Brasil
Inadimplência no aluguel cai para 4,4% no Rio, aponta pesquisa
Percentual é o menor registrado no estado desde junho deste ano, quando também ficou em 4,4%
Inadimplência no aluguel cai para 4,4% no Rio, aponta pesquisa
Percentual é o menor registrado no estado desde junho deste ano, quando também ficou em 4,4%
Jovem morta na Rocinha será enterrada no dia em que faria aniversário
Thais Cristina Martins Barreiros completaria 22 anos nesta terça-feira (29); sepultamento ocorre em Betim, em Minas Gerais
UFRJ reforça segurança após assaltos a estudantes
Duas alunas relataram a ação de criminosos dentro da Universidade; instituição avaliará as imagens e pede auxílio a testemunhas para apurar o caso
Buraco em importante via causa transtornos no trânsito de Botafogo
Obra ocorre entre as ruas Marquês de Olinda e Visconde de Ouro Preto; uma das faixas está ocupada
Feto é encontrado no lixo em Duque de Caxias
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o bebê aparentemente dentro da bolsa amniótica
Acusado de extorsão e agiotagem é preso em Nova Iguaçu
Segundo investigações, William Muniz Silva ameaçava vítimas cobrando pagamento do dinheiro emprestado, com direito a juros excessivos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.