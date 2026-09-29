Segundo a Seconserva, equipes estão realizando a troca da tampa de um bueiro no local - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Segundo a Seconserva, equipes estão realizando a troca da tampa de um bueiro no localReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 29/09/2026 10:27 | Atualizado 29/09/2026 11:43

Um buraco na Rua Muniz Barreto, em Botafogo, Zona Sul do Rio , causou transtornos a motoristas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (29). A obra ocorre entre as ruas Marquês de Olinda e Visconde de Ouro Preto. Uma das faixas está ocupada.

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Na manhã desta terça-feira, a reportagem do O DIA esteve no local e não encontrou equipes trabalhando na obra. Procurada, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) informou que, no momento, há profissionais atuando na área.



Segundo a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), equipes estão realizando a troca da tampa de um bueiro no local. Ainda de acordo com a pasta, o serviço deve ser concluído ainda nesta terça-feira.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que uma faixa de rolamento da Rua Muniz Barreto permanece ocupada, enquanto outra está liberada para a passagem de veículos. O trânsito apresenta retenções até o acesso pela Rua Fernando Ferrari. Como rota alternativa, o COR orienta os motoristas a utilizarem a Rua Marquês de Olinda e a Praia de Botafogo.

A Rua Muniz Barreto é uma das vias de circulação de Botafogo. A rua atravessa uma área de intenso movimento no bairro e integra a rede de acesso a outras regiões da Zona Sul, como Copacabana e Laranjeiras, além de servir como caminho para motoristas que chegam da Zona Norte em direção a Botafogo e outros bairros da região.

Paróquia em Botafogo celebra 60 anos

No último sábado (26), a Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, em Botafogo, celebrou os 60 anos com uma programação voltada à comunidade.



O evento reuniu alunos, familiares e fiéis em uma programação preparada para celebrar a trajetória da paróquia e promover a integração entre os participantes. Ao longo da tarde, os estudantes foram protagonistas de diferentes apresentações, com números de balé e jazz, além da participação do coral e da banda dos estudantes. As atividades fizeram parte da programação comemorativa e reuniram os participantes em diferentes momentos ao longo do evento.



O cronograma também contou com bingo e sorteio de rifas. As atividades recreativas e culturais antecederam os momentos religiosos que marcaram a parte final da comemoração e deram sequência à programação preparada para celebrar o aniversário da paróquia.



Ao fim da tarde, a comunidade participou da Coroação de Nossa Senhora, com o Monsenhor André Sampaio. Em seguida, as crianças conduziram uma procissão com a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia. O encerramento foi às 18h, com a Santa Missa celebrada na igreja, marcando o fim da programação pelos 60 anos da Paróquia.