Thaís Cristina foi morta domingo na Rocinha, na Zona Sul do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Thaís Cristina foi morta domingo na Rocinha, na Zona Sul do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/09/2026 11:39

Thais Cristina Martins Barreiros, assassinada dentro de casa na Rocinha, na Zona Sul do Rio , será enterrada nesta terça-feira (29), dia de seu aniversário. Familiares e amigos se despedirão da jovem, que completaria 22 anos, no Jardins Cemitério Parque, em Betim, cidade de Minas Gerais.

Nas redes sociais, o dançarino Igor Ribeiro, de 23 anos, amigo e compadre da vítima, fez uma homenagem emocionante. Ele lembrou como era a relação com Thais nos 15 anos de amizade e lamentou a perda.

"Hoje, eu deveria estar te mandando parabéns, brigando com você, rindo de suas besteiras, te chamando de cachorra, safada, gostosa e maravilhosa, como eu sempre fiz. Hoje, eu deveria estar comemorando mais um ano de sua vida, mas estou aqui tentando entender como pode ser o seu aniversário e ser o dia em que vou me despedir de você. Eu ainda não consigo acreditar. Você não era simplesmente minha melhor amiga, era minha irmã, minha gêmea de alma, uma parte de mim que existia fora do meu corpo. Talvez seja por isso que esteja doendo tanto, porque não parece que eu perdi somente uma amiga, parece que arrancaram de mim uma parte da minha própria história", escreveu.

Padrinho do filho de Thais, de apenas 3 anos, Igor afirmou que contará sobre a mãe para o menino, dizendo sobre seu legado e o que ela representava.

"Eu amo você inteira. Amo até suas partes mais difíceis. Amo suas maluquices. Amo as lembranças que hoje doem. Amo tudo que vivemos. Amo a amiga que você era. E existe uma parte de você que vai continuar comigo para sempre: seu filho. Ser padrinho dele é uma das coisas mais importantes que você deixou na minha vida. E eu prometo que ele vai crescer sabendo quem foi a mãe dele. Vou falar de você. Vou contar suas histórias. Vou lembrar de suas risadas. Vou fazer questão de que ele saiba o quanto você foi amada. Você deixou um pedacinho seu aqui e eu vou cuidar desse pedacinho com todo o amor que eu puder", destacou.

O dançarino ainda comentou que não sabe como aprender a viver sem a amiga. "Eu só sei que dói. Dói muito. Mas se existir algum lugar depois daqui como a gente sempre ficava horas discutindo sobre, eu espero que você esteja chegando nele com aquela sua risada, com um look fortíssimo, fazendo bagunça, sendo a pessoa que sempre foi e olhando pra gente como quem diz: 'Eu estou aqui'. Queria tanto poder te abraçar hoje. Te amo para além dessa vida. E, enquanto eu existir, uma parte de você vai existir comigo. Descansa, minha irmã Thais. Eu nunca vou esquecer de você", finalizou.

A jovem foi assassinada dentro de casa na Rocinha, na Zona Sul do Rio, no último domingo (27). Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu.

Policiais militares prenderam em flagrante o autor do feminicídio. Os agentes encontraram o responsável na Estrada da Gávea. Uma arma foi apreendida com ele.

A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.