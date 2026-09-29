Duas estudantes da escola de Belas Artes foram assaltadas dentro da Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Fundão, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (28). Em nota ao iG, a instituição informou que reforçou a segurança e apura o caso.
Após o ocorrido, a Coordenação de Segurança (Diseg) foi acionada e é quem está à frente das apurações na busca de imagens que possam ajudar a esclarecer a história. Ainda segundo a nota, o patrulhamento no campus foi reforçado e a Polícia Militar foi comunicada.
A UFRJ também reiterou para que todas as vítimas e testemunhas de ocorrências na Cidade Universitária façam o registro formal junto à Diseg, para contribuir com a apuração do caso para a adoção das providências necessárias.
A Cidade Universitária conta também com o policiamento ostensivo do 17º BPM.
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