Reitoria da UFRJ pediu reforço no policiamento na Cidade UniversitáriaCléber Mendes/Arquivo O Dia

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Cadu Barbosa
Duas estudantes da escola de Belas Artes foram assaltadas dentro da Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Fundão, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (28). Em nota ao iG, a instituição informou que reforçou a segurança e apura o caso.

Após o ocorrido, a Coordenação de Segurança (Diseg) foi acionada e é quem está à frente das apurações na busca de imagens que possam ajudar a esclarecer a história. Ainda segundo a nota, o patrulhamento no campus foi reforçado e a Polícia Militar foi comunicada.
A UFRJ também reiterou para que todas as vítimas e testemunhas de ocorrências na Cidade Universitária façam o registro formal junto à Diseg, para contribuir com a apuração do caso para a adoção das providências necessárias.

A Cidade Universitária conta também com o policiamento ostensivo do 17º BPM.