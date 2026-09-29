Pai é preso por estuprar a própria filha - Divulgação PCRJ

Pai é preso por estuprar a própria filha Divulgação PCRJ

Publicado 29/09/2026 17:28

Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, ainda menor de idade, nesta segunda-feira (28), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A investigação aponta que outros filhos dele, atualmente maiores de idade, também podem ter sido vítimas de violência sexual.

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.



O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma das filhas relatar os abusos. Segundo as investigações, os crimes ocorriam de forma reiterada e o homem ameaçava a vítima para impedir que ela denunciasse o caso.



Durante a apuração, os agentes reuniram indícios de que outros filhos do investigado, hoje maiores de idade, também teriam sofrido violência sexual no passado.



Ainda conforme a Polícia Civil, uma das vítimas engravidou e o pai teria fornecido medicamentos para provocar o aborto.



Após os depoimentos das vítimas e de testemunhas, a Deam representou pela prisão preventiva. O suspeito foi localizado em Belford Roxo, conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

Familiares são presos por estupro de menina de 12 anos na Zona Norte





A investigação começou depois que a jovem fugiu de casa e pediu ajuda a um policial militar durante um patrulhamento. Aos agentes, ela contou que vinha sofrendo abusos sexuais e apontou os dois familiares como responsáveis pelas violências. Na quarta-feira (23), dois homens foram presos temporariamente suspeitos de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos de forma reiterada dentro da própria casa da família, na Zona Norte do Rio. Um dos investigados é companheiro da avó da adolescente, enquanto o outro é tio materno dela. Os dois foram localizados em Vigário Geral após a Justiça decretar as prisões.A investigação começou depois que a jovem fugiu de casa e pediu ajuda a um policial militar durante um patrulhamento. Aos agentes, ela contou que vinha sofrendo abusos sexuais e apontou os dois familiares como responsáveis pelas violências.

Segundo o relato prestado à polícia, os abusos cometidos pelo companheiro da avó teriam começado com toques nas partes íntimas e evoluído para outros atos de violência sexual.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sopb supervisão de Larissa Amaral