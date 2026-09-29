Ademir de Souza Gomes Junior foi preso por furto de carga e comunicação falsa de crime. Acusado foi à delegacia denunciar falso roubo - Divulgação / PCERJ

Ademir de Souza Gomes Junior foi preso por furto de carga e comunicação falsa de crime. Acusado foi à delegacia denunciar falso roubo Divulgação / PCERJ

Publicado 29/09/2026 14:06





De acordo com a Polícia Civil, o Ademir de Souza Gomes Junior foi à delegacia e disse ter sido rendido por um criminoso armado depois de sair de uma unidade da empresa de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste, com destino a Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.



Segundo o relato do motorista, o homem teria entrado na cabine, tomado o celular dele e utilizado um equipamento para bloquear o rastreamento do caminhão enquanto a carga era retirada.



Durante as investigações, porém, os agentes encontraram inconsistências na versão apresentada pelo motorista. De acordo com dados do sistema de rastreamento, o local onde a carga furtada, composta por cerca de quatro mil litros de bebidas, teria sido vendida fica na Rua Enora, em Acari, na Zona Norte.



Diante dos elementos reunidos pela investigação, o motorista foi preso em flagrante por furto de carga e comunicação falsa de crime. As investigações prosseguem para esclarecer a participação de outras pessoas no crime. Um motorista foi preso em flagrante, em Benfica, na Zona Norte do Rio, após mentir sobre o roubo de uma carga de bebidas avaliada em mais de R$ 276 mil. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) encontraram divergências no relato dele durante as investigações.De acordo com a Polícia Civil, o Ademir de Souza Gomes Junior foi à delegacia e disse ter sido rendido por um criminoso armado depois de sair de uma unidade da empresa de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste, com destino a Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.Segundo o relato do motorista, o homem teria entrado na cabine, tomado o celular dele e utilizado um equipamento para bloquear o rastreamento do caminhão enquanto a carga era retirada.Durante as investigações, porém, os agentes encontraram inconsistências na versão apresentada pelo motorista. De acordo com dados do sistema de rastreamento, o local onde a carga furtada, composta por cerca de quatro mil litros de bebidas, teria sido vendida fica na Rua Enora, em Acari, na Zona Norte.Diante dos elementos reunidos pela investigação, o motorista foi preso em flagrante por furto de carga e comunicação falsa de crime. As investigações prosseguem para esclarecer a participação de outras pessoas no crime.

O Dia não localizou a defesa de Ademir. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

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