Ademir de Souza Gomes Junior foi preso por furto de carga e comunicação falsa de crime. Acusado foi à delegacia denunciar falso roubo Divulgação / PCERJ
De acordo com a Polícia Civil, o Ademir de Souza Gomes Junior foi à delegacia e disse ter sido rendido por um criminoso armado depois de sair de uma unidade da empresa de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste, com destino a Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.
Segundo o relato do motorista, o homem teria entrado na cabine, tomado o celular dele e utilizado um equipamento para bloquear o rastreamento do caminhão enquanto a carga era retirada.
Durante as investigações, porém, os agentes encontraram inconsistências na versão apresentada pelo motorista. De acordo com dados do sistema de rastreamento, o local onde a carga furtada, composta por cerca de quatro mil litros de bebidas, teria sido vendida fica na Rua Enora, em Acari, na Zona Norte.
Diante dos elementos reunidos pela investigação, o motorista foi preso em flagrante por furto de carga e comunicação falsa de crime. As investigações prosseguem para esclarecer a participação de outras pessoas no crime.
Roubos de carga crescem no Rio
No total, de janeiro a agosto, foram registradas 2.035 ocorrências no estado neste ano, contra 1.980 em 2025 no mesmo período.
De acordo com o ISP, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é a área com o maior número de ocorrências deste tipo, com 193. O município é seguido por São João de Meriti, também na Baixada, com 177, e a área que abrange os bairros de Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos, na Zona Norte do Rio, com 174.
O combate aos roubos de cargas está entre as medidas discutidas recentemente por órgãos de segurança pública. No dia 18 de setembro, durante agenda no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião no Complexo da Polícia Rodoviária Federal, em Irajá, na Zona Norte, para anunciar uma integração entre forças de segurança dos governos federal, estadual e municipal.
De acordo com o plano apresentado na ocasião, a Avenida Brasil está entre os principais corredores que devem receber ações integradas. Também estão previstos a Linha Vermelha, a Linha Amarela e os acessos ao Porto do Rio e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A proposta prevê atuação conjunta para reduzir roubos de cargas e veículos, receptação e outros crimes patrimoniais, além de combater a circulação de armas, drogas e produtos ilícitos por essas vias.
O roubo de cargas representa um impacto significativo para a economia fluminense. Segundo levantamento da Firjan, publicado em fevereiro, o estado registrou 3.114 ocorrências do tipo em 2025, com prejuízo direto estimado em R$ 314 milhões. O estudo apontou uma média de oito caminhões roubados por dia e destacou a concentração dos casos na Região Metropolitana.
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