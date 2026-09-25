Parte do material foi recuperado pela PM durante a ação no Muquiço - Divulgação / PM

Parte do material foi recuperado pela PM durante a ação no MuquiçoDivulgação / PM

Publicado 25/09/2026 09:45





Após serem informadas sobre o crime, equipes da unidade iniciaram buscas na região para localizar o veículo e a mercadoria. Durante a ação, encontraram o caminhão vazio estacionado em frente a uma construção. Os agentes fizeram buscas no interior do imóvel e localizaram parte da carga de frios.



Os policiais encaminharam caminhão e motorista à 33ª DP (Realengo) para registro da ocorrência. Até o momento, não houve informações de suspeitos presos durante a ação. Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram, nesta sexta-feira (25), parte de uma carga de laticínios avaliada em R$ 70 mil, na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um caminhão havia sido roubado na Avenida Brasil, na altura do bairro, e levado para dentro da localidade.Após serem informadas sobre o crime, equipes da unidade iniciaram buscas na região para localizar o veículo e a mercadoria. Durante a ação, encontraram o caminhão vazio estacionado em frente a uma construção. Os agentes fizeram buscas no interior do imóvel e localizaram parte da carga de frios.Os policiais encaminharam caminhão e motorista à 33ª DP (Realengo) para registro da ocorrência. Até o momento, não houve informações de suspeitos presos durante a ação.

Casos recentes





Na quarta-feira (23), policiais do 22º BPM (Maré) frustraram uma tentativa de roubo de uma carga de escadas de alumínio na própria Avenida Brasil, na altura da Fiocruz, no sentido Campo Grande. Os criminosos fugiram após perceberem a aproximação dos agentes.



Também neste mês, no dia 18, policiais militares recuperaram uma carga de sardinhas enlatadas avaliada em cerca de R$ 800 mil após um roubo na Avenida Brasil, na altura da Penha. De acordo com a PM, o caminhão foi localizado nas proximidades da estação do BRT Piscinão de Ramos. O criminoso que conduzia o veículo abandonou a cabine e fugiu a pé ao perceber a aproximação dos agentes.



Em maio, outro caso ocorreu em Guadalupe. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) frustraram um roubo de uma carga de carne avaliada em aproximadamente R$ 96 mil, também na Avenida Brasil. Na ocasião, um suspeito foi preso e estava com o celular do motorista do caminhão. A carga foi recuperada integralmente.



O combate aos roubos de cargas também está entre as medidas discutidas recentemente por órgãos de segurança pública. No dia 18 de setembro, durante agenda no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião no Complexo da Polícia Rodoviária Federal, em Irajá, na Zona Norte, para anunciar uma integração entre forças de segurança dos governos federal, estadual e municipal.



De acordo com o plano apresentado na ocasião, a Avenida Brasil está entre os principais corredores que devem receber ações integradas. Também estão previstos a Linha Vermelha, a Linha Amarela e os acessos ao Porto do Rio e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A proposta prevê atuação conjunta para reduzir roubos de cargas e veículos, receptação e outros crimes patrimoniais, além de combater a circulação de armas, drogas e produtos ilícitos por essas vias.



O roubo de cargas representa um impacto significativo para a economia fluminense. Segundo levantamento da Firjan publicado em fevereiro, o estado registrou 3.114 ocorrências do tipo em 2025, com prejuízo direto estimado em R$ 314 milhões. O estudo apontou uma média de oito caminhões roubados por dia e destacou a concentração dos casos na Região Metropolitana.