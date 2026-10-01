Homem suspeito de violentar e assassinar a enteada é conduzido para delegacia de Belford Roxo - Reprodução

Homem suspeito de violentar e assassinar a enteada é conduzido para delegacia de Belford RoxoReprodução

Publicado 01/10/2026 06:45

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (30), por estuprar e matar a própria enteada, de 2 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a mentir para os avós da criança sobre o motivo das lesões.

A 54ª DP (Belford Roxo) começou a investigação sobre o caso após a bebê dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, apresentando sinais de violência física e abuso sexual. A apuração identificou que a vítima ficou sozinha com o padrasto em casa. Na ocasião, ele afirmou para os avós que a criança teria se engasgado e sofrido uma queda acidental, o que a deixou desacordada.

Após a morte da menina, os exames periciais foram realizados e os laudos técnicos constataram lesões graves, incluindo rompimento de órgãos internos e lacerações, descartando a versão apresentada pelo homem e confirmando a violência sofrida pela vítima.

Com as informações da investigação, os agentes realizaram diligências e localizaram o autor escondido na casa de familiares, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu.

Segundo a Polícia Civil, ele confessou o abuso sexual e admitiu ter agredido violentamente a criança para conter seus gritos e choros.

O padrasto foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo) e autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio duplamente qualificado.

A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

Casos semelhantes

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas engravidou, e o homem teria fornecido medicamentos para provocar o aborto.

No último dia 23, dois homens foram presos temporariamente por suspeita de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, de forma reiterada, dentro da casa da família, na Zona Norte do Rio. Um dos investigados é companheiro da avó da adolescente, enquanto o outro é tio dela.

A investigação começou após a jovem fugir de casa e pedir ajuda para um policial militar. Ao agente, ela contou que vinha sofrendo abusos sexuais e apontou os dois familiares como responsáveis. Segundo relato prestado à polícia, as violências cometidas pelo companheiro da avó teriam começado com toques nas partes íntimas e evoluído para outros atos sexuais.