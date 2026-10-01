Cerimônia de mais de 300 agentes aconteceu nesta quarta-feira (30) - Divulgação / Prefeitura do Rio

Cerimônia de mais de 300 agentes aconteceu nesta quarta-feira (30)Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 01/10/2026 11:48

Mais de 300 agentes se formaram, nesta quarta-feira (30), para atuar na Força Municipal , correspondente a Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio. A formatura aconteceu na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Irajá, na Zona Norte da cidade.

fotogaleria

A nova turma se junta aos primeiros 600 formados, que atuam nas ruas há pouco mais de seis meses. Com a ampliação do efetivo, a Divisão passa a contar com mais de 900 agentes para realizar um policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários com alto número de roubos e furtos.

"A Força Municipal se tornou um exemplo de guarda municipal bem formado. São agentes bem treinados, equipados, orientados, sabem exatamente o que fazer nas áreas com maior incidência de roubos e furtos. Uma instituição que vai funcionar pelos próximos 100 anos. A gente vai continuar evoluindo, com norte muito claro: tornar o Rio mais seguro. Melhorar a situação para o cidadão e piorar para o criminoso", destacou o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

Todos os novos formandos são guardas municipais de carreira, selecionados por meio de processo seletivo interno e treinados PRF, bem como pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em disciplinas como Uso Diferenciado da Força, Técnicas de Defesa Policial, Armamento, Munição e Tiro, entre outras.

"Esses 300 agentes, até o fim do ano, estarão nas ruas e certamente contribuirão ainda mais com a segurança pública, que é uma função fundamental. A prefeitura vem assumindo esse protagonismo na cidade e vem entregando resultados fundamentais para a população", afirmou Brenno Carnevale, secretário de Segurança Urbana.

A cerimônia de formatura teve a presença do secretário estadual do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Leão; do secretário municipal da Casa Civil, Leandro Matieli; da diretora-geral da Força Municipal, Aimée de La Torre; entre outras autoridades da área de segurança pública e da administração municipal.

O modelo de policiamento adotado pela Força Municipal é definido a partir das análises dos indicadores de roubos e furtos e das características de cada território. A estratégia permite direcionar o efetivo para os locais e horários de alta demanda operacional. Atualmente, as equipes atuam 14 perímetros.

Resultados operacionais

Nos seis primeiros meses de atuação, a instituição registrou redução nos índices de roubos e furtos em todos os perímetros atendidos. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam quedas de até 73% nos registros dos crimes em áreas onde os agentes atuam de forma preventiva e ostensiva.

Os números consideram a comparação dos números de casos de roubos e de furtos de aparelhos celulares e aos pedestres, nos mesmos períodos de 2025 e 2026, correspondentes aos horários de atuação da Divisão de Elite da GM-Rio em cada perímetro. Os dados são parciais e ainda não foram totalmente compilados pelo ISP.

Entre os destaques estão as regiões do metrô de Botafogo, na Zona Sul, com redução de 73%; Freguesia e Jacarepaguá, com 71%; e o trecho entre a Rua Lauro Müller e as avenidas General Severiano e Venceslau Brás, também em Botafogo, com 65%.

Também houve redução de 62% no perímetro da Rodoviária do Rio, do Terminal Gentileza e da Estação Leopoldina, entre a Zona Portuária e a região central do Rio, e de 43% na região da Avenida Presidente Vargas, Central do Brasil, Campo de Santana e Cinelândia.

Desde o início das operações, em 15 de março, os agentes realizaram mais de 15,5 mil abordagens, com 1,3 mil prisões e conduções às delegacias. As ações também possibilitaram a recuperação e apreensão de 360 celulares e 271 motocicletas, além da apreensão de uma pistola, 25 réplicas de armas de fogo e 73 armas brancas. Foram cumpridos 33 mandados de prisão.

Áreas de atuação

- Rodoviária x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina;

- Jardim de Alah;

- Avenida Presidente Vargas x Central do Brasil x Campo de Santana x Cinelândia;

- Tijuca, entre as estações São Francisco Xavier e Afonso Pena;

- Méier x Cachambi;

- Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes;

- Metrô Botafogo x Rua São Clemente x Rua Voluntários da Pátria;

- Rua Lauro Müller x Avenida General Severiano x Avenida Venceslau Brás;

- Avenida Ayrton Senna x Avenida das Américas;

- Jardim Oceânico x Praça do Ô;

- Bangu, entre o calçadão e o Bangu Shopping;

- Campo Grande, entre a Estação de Trem e o calçadão;

- Freguesia x Jacarepaguá;

- Santa Cruz.