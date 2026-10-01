Mulher não tinha os documentos necessários para a importação das ampolasDivulgação / PF
Os agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizavam fiscalizações de rotina quando abordaram a mulher de 65 anos. Com ela, os policiais encontraram 40 frascos da substância Tirzepatida.
As ampolas estavam escondidas no interior da bagagem despachada pela passageira, que é natural do Rio de Janeiro e desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. O local é uma das rotas mais usadas por importadores deste tipo de medicamento pela proximidade com o Paraguai.
Segundo a PF, a passageira foi presa em flagrante depois que não apresentou a autorização legal para o transporte dos produtos. Ela responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
A comercialização e a entrada de medicamentos deste tipo no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população.
Casos recentes
Em julho, outro homem também foi preso com 40 ampolas de tirzepatida sem a documentação exigida para a importação regular do produto. A apreensão ocorreu no mesmo aeroporto.
Poucos dias antes, uma mulher de 30 anos havia sido detida com medicamentos emagrecedores e anabolizantes. Com ela, os agentes encontraram cinco frascos de tirzepatida e seis de testosterona.
Em maio, um homem foi preso em flagrante transportando medicamentos para emagrecimento, eletrônicos e celulares. Ele também havia acabado de sair de um voo oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná.
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