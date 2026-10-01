Mulher não tinha os documentos necessários para a importação das ampolas - Divulgação / PF

Mulher não tinha os documentos necessários para a importação das ampolasDivulgação / PF

Publicado 01/10/2026 12:56





Os agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizavam fiscalizações de rotina quando abordaram a mulher de 65 anos. Com ela, os policiais encontraram 40 frascos da substância Tirzepatida.



As ampolas estavam escondidas no interior da bagagem despachada pela passageira, que é natural do Rio de Janeiro e desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. O local é uma das rotas mais usadas por importadores deste tipo de medicamento pela proximidade com o Paraguai.



Segundo a PF, a passageira foi presa em flagrante depois que não apresentou a autorização legal para o transporte dos produtos. Ela responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.



A comercialização e a entrada de medicamentos deste tipo no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população. Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (1º), por transportar diversas ampolas de medicamentos emagrecedores importados de forma ilegal. A abordagem aconteceu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim, Galeão), na Ilha do Governador, na Zona Norte Os agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizavam fiscalizações de rotina quando abordaram a mulher de 65 anos. Com ela, os policiais encontraram 40 frascos da substância Tirzepatida.As ampolas estavam escondidas no interior da bagagem despachada pela passageira, que é natural do Rio de Janeiro e desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. O local é uma das rotas mais usadas por importadores deste tipo de medicamento pela proximidade com o Paraguai.Segundo a PF, a passageira foi presa em flagrante depois que não apresentou a autorização legal para o transporte dos produtos. Ela responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.A comercialização e a entrada de medicamentos deste tipo no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população.

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