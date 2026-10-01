Mulher não tinha os documentos necessários para a importação das ampolasDivulgação / PF

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Manuella Viegas
Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (1º), por transportar diversas ampolas de medicamentos emagrecedores importados de forma ilegal. A abordagem aconteceu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim, Galeão), na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Os agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizavam fiscalizações de rotina quando abordaram a mulher de 65 anos. Com ela, os policiais encontraram 40 frascos da substância Tirzepatida.

As ampolas estavam escondidas no interior da bagagem despachada pela passageira, que é natural do Rio de Janeiro e desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. O local é uma das rotas mais usadas por importadores deste tipo de medicamento pela proximidade com o Paraguai.

Segundo a PF, a passageira foi presa em flagrante depois que não apresentou a autorização legal para o transporte dos produtos. Ela responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.

A comercialização e a entrada de medicamentos deste tipo no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população.

Casos recentes

As apreensões deste tipo estão cada vez mais comuns em aeroportos devido à alta procura por medicamentos emagrecedores. Na semana passada, um homem de 51 anos foi preso em flagrante com 26 frascos da substância tirzepatida no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Em julho, outro homem também foi preso com 40 ampolas de tirzepatida sem a documentação exigida para a importação regular do produto. A apreensão ocorreu no mesmo aeroporto.

Poucos dias antes, uma mulher de 30 anos havia sido detida com medicamentos emagrecedores e anabolizantes. Com ela, os agentes encontraram cinco frascos de tirzepatida e seis de testosterona.

Em maio, um homem foi preso em flagrante transportando medicamentos para emagrecimento, eletrônicos e celulares. Ele também havia acabado de sair de um voo oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná.