Ampolas apreendidas pela PF - Divulgação/PF

Ampolas apreendidas pela PFDivulgação/PF

Publicado 11/07/2026 08:50

Rio – Um homem foi preso com remédios para emagrecimento, na noite desta sexta-feira (10), no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Os medicamentos eram compostos por tirzepatida, substância cuja comercialização é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proíbe a importação e venda de versões não regularizadas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável pela ação, o suspeito, de 20 anos, vinha de Foz do Iguaçu (PR) e seguiria para Palmas (TO) depois de fazer conexões no Rio e em Guarulhos (SP). Os agentes encontraram na bagagem despachada pelo passageiro 40 ampolas de tirzepatida sem a documentação exigida para a importação regular do produto.

Preso em flagrante pela falta destes documentos, o homem - que não teve a identidade revelada - vai responder pelos crimes de contrabando e importação irregular de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente, o que configura crime hediondo por causa do risco à saúde pública.