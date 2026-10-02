Publicado 02/10/2026 00:00

Mais uma vez, o Rio nas páginas policiais. O próximo governo terá o desafio de estancar essa sangria e, para isso, precisará fortalecer controles, combater desvios e garantir que o dinheiro público chegue a quem tanto precisa. O povo fluminense merece um Estado saudável.

Avançar em um acordo comercial com os Estados Unidos é estratégico para o Brasil. Reduzir tarifas e barreiras, ampliar o acesso a mercados e, acima de tudo, garantir previsibilidade para empresas favorece nossas exportações e pode atrair mais investimentos. Que a negociação prospere!