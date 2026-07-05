Passageira não tinha as documentações necessárias para transportar os frascosDivulgação / PF
A passageira, de 30 anos e natural de Codó, no Maranhão, desembarcava de um voo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela transportava os remédios sem as documentações exigidas para a importação regular dos produtos.
Durante a abordagem, agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) encontraram 11 frascos de medicamentos na bagagem dela, sendo cinco de Lipoless (tirzepatida) e seis de Testenat Depot (testosterona).
A mulher poderá responder pelos crimes de contrabando e importação irregular de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente. A prática configura crime hediondo – de extrema gravidade – devido ao risco à saúde pública.
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