Passageira não tinha as documentações necessárias para transportar os frascos - Divulgação / PF

Passageira não tinha as documentações necessárias para transportar os frascosDivulgação / PF

Publicado 05/07/2026 07:52

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante por transportar medicamentos para emagrecimento e anabolizantes sem autorização, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), na noite deste sábado (4).



A passageira, de 30 anos e natural de Codó, no Maranhão, desembarcava de um voo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela transportava os remédios sem as documentações exigidas para a importação regular dos produtos.



Durante a abordagem, agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) encontraram 11 frascos de medicamentos na bagagem dela, sendo cinco de Lipoless (tirzepatida) e seis de Testenat Depot (testosterona).



A mulher poderá responder pelos crimes de contrabando e importação irregular de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente. A prática configura crime hediondo – de extrema gravidade – devido ao risco à saúde pública.

Apreensões deste tipo estão cada vez mais comuns nos aeroportos brasileiros, impulsionadas pelo aumento da procura por esses produtos. A comercialização e a entrada desses medicamentos no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população.