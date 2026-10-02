Ronnie Lessa está preso por matar Marielle Franco e Anderson Gomes - Reprodução

Ronnie Lessa está preso por matar Marielle Franco e Anderson GomesReprodução

Publicado 02/10/2026 16:52





Além da pena, a Justiça determinou a perda de R$ 61.293 encontrados em espécie durante uma busca na residência de Lessa. A decisão também estabeleceu o confisco de uma lancha e de dois terrenos em Angra dos Reis. Um imóvel na Barra da Tijuca, avaliado em mais de R$ 800 mil, ficou fora da medida porque havia sido incluído no acordo de colaboração premiada firmado pelo ex-PM.

O ex-policial militar Ronnie Lessa foi condenado na terça-feira (29) a 26 anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro. A sentença foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes (Gaeco/FTMA).Além da pena, a Justiça determinou a perda de R$ 61.293 encontrados em espécie durante uma busca na residência de Lessa. A decisão também estabeleceu o confisco de uma lancha e de dois terrenos em Angra dos Reis. Um imóvel na Barra da Tijuca, avaliado em mais de R$ 800 mil, ficou fora da medida porque havia sido incluído no acordo de colaboração premiada firmado pelo ex-PM.

Contas de terceiros



Segundo a denúncia do MPRJ, Lessa teria utilizado contas bancárias do irmão e de um amigo para ocultar recursos de origem ilícita. Para a acusação, as movimentações não eram compatíveis com a renda líquida mensal do então servidor público, de aproximadamente R$ 7 mil.



Ainda conforme o órgão, o ex-PM colocou o nome do irmão na aquisição de um imóvel na Barra da Tijuca. A Justiça acolheu o entendimento da Força-Tarefa de que as contas de terceiros também serviram para movimentar recursos usados na compra do imóvel e de uma lancha.



A acusação aponta ainda que os depósitos envolviam valores obtidos por atividades ilícitas prestadas a terceiros e pela venda não autorizada de armas de fogo.



Atuação da Força-Tarefa



Relembre o caso: Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz







Em agosto deste ano, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) analisou recurso apresentado pelo MPRJ e aumentou as penas. Lessa passou a cumprir 81 anos e 10 meses, enquanto Élcio teve a sentença elevada para 76 anos e seis meses. O Ministério Público argumentou que a decisão de 2024 não havia considerado determinadas circunstâncias na definição das penas.



Entre os pontos considerados no julgamento do recurso estavam o planejamento da ação, a execução com diversos disparos em uma via pública de grande circulação e a tentativa de homicídio contra Fernanda. O MPRJ também apontou o uso de um veículo clonado, relacionado ao crime de receptação.

Os dois foram presos em 12 de março de 2019, cerca de um ano após o assassinato. Segundo a investigação apresentada pelo MPRJ, Lessa efetuou os disparos contra o veículo onde estavam Marielle, Anderson e Fernanda, enquanto Élcio dirigia o Chevrolet Cobalt usado na ação.



Marielle foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, no Estácio, na Região Central do Rio. A vereadora estava no carro com Anderson Gomes, de 39 anos, e Fernanda Chaves, que sobreviveu ao ataque.



O veículo passava pela Rua Joaquim Palhares, próximo à Praça da Bandeira, quando o Cobalt se aproximou. Os ocupantes efetuaram diversos disparos. Marielle e Anderson morreram no interior do carro, enquanto Fernanda ficou ferida por estilhaços.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados pelo IV Tribunal do Júri da Capital, em outubro de 2024, pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes , pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves e pela receptação do veículo utilizado no crime. Na ocasião, Lessa recebeu pena de 78 anos, nove meses e 30 dias, enquanto Élcio foi condenado a 59 anos, oito meses e 10 dias.Em agosto deste ano, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) analisou recurso apresentado pelo MPRJ e aumentou as penas. Lessa passou a cumprir 81 anos e 10 meses, enquanto Élcio teve a sentença elevada para 76 anos e seis meses. O Ministério Público argumentou que a decisão de 2024 não havia considerado determinadas circunstâncias na definição das penas.Entre os pontos considerados no julgamento do recurso estavam o planejamento da ação, a execução com diversos disparos em uma via pública de grande circulação e a tentativa de homicídio contra Fernanda. O MPRJ também apontou o uso de um veículo clonado, relacionado ao crime de receptação.Os dois foram presos em 12 de março de 2019, cerca de um ano após o assassinato. Segundo a investigação apresentada pelo MPRJ, Lessa efetuou os disparos contra o veículo onde estavam Marielle, Anderson e Fernanda, enquanto Élcio dirigia o Chevrolet Cobalt usado na ação.Marielle foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, no Estácio, na Região Central do Rio. A vereadora estava no carro com Anderson Gomes, de 39 anos, e Fernanda Chaves, que sobreviveu ao ataque.O veículo passava pela Rua Joaquim Palhares, próximo à Praça da Bandeira, quando o Cobalt se aproximou. Os ocupantes efetuaram diversos disparos. Marielle e Anderson morreram no interior do carro, enquanto Fernanda ficou ferida por estilhaços.

Depoimento de Lessa







O ex-PM também declarou que teria recebido uma proposta milionária relacionada à morte da vereadora e citou Domingos Brazão ao falar sobre os supostos mandantes. Essas declarações fazem parte do relato apresentado por Lessa e devem ser consideradas nesse contexto.



Em relação à investigação sobre os mandantes, Domingos e Chiquinho Brazão foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo que apura as mortes. Segundo a acusação, o assassinato estaria relacionado a interesses envolvendo a ocupação e a regularização de áreas na Zona Oeste do Rio.



A investigação sobre o caso também envolveu o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, que foi condenado a 18 anos por obstrução da Justiça e corrupção. O Supremo Tribunal Federal (STF), porém, o absolveu da acusação de ter planejado os assassinatos de Marielle e Anderson.



A reportagem de O DIA não localizou as defesas de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. O espaço permanece aberto para manifestação.



Durante entrevista concedida à TV Record, Lessa falou sobre a execução e apresentou sua versão sobre a participação no crime. Ele afirmou que havia sido motivado por dinheiro e descreveu detalhes da perseguição ao veículo em que Marielle estava.O ex-PM também declarou que teria recebido uma proposta milionária relacionada à morte da vereadora e citou Domingos Brazão ao falar sobre os supostos mandantes. Essas declarações fazem parte do relato apresentado por Lessa e devem ser consideradas nesse contexto.Em relação à investigação sobre os mandantes, Domingos e Chiquinho Brazão foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo que apura as mortes. Segundo a acusação, o assassinato estaria relacionado a interesses envolvendo a ocupação e a regularização de áreas na Zona Oeste do Rio.A investigação sobre o caso também envolveu o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, que foi condenado a 18 anos por obstrução da Justiça e corrupção. O Supremo Tribunal Federal (STF), porém, o absolveu da acusação de ter planejado os assassinatos de Marielle e Anderson.A reportagem denão localizou as defesas de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. O espaço permanece aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral