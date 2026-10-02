Rua Aiéra, em Vila Kosmos, onde houve operação da PM no início da tarde desta sexta-feira - Carlos Elias Júnior/Agência O DIA

Rua Aiéra, em Vila Kosmos, onde houve operação da PM no início da tarde desta sexta-feiraCarlos Elias Júnior/Agência O DIA

Publicado 02/10/2026 15:15

Policiais militares recuperaram um caminhão roubado na tarde desta sexta-feira (2), na Rua Aiéra, região do Conjunto Ipase, em Vila Kosmos, na Zona Norte . A ação terminou em confronto após agentes tentarem abordar suspeitos que, segundo a corporação, escoltavam o veículo roubado.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Vila Cruzeiro foram acionadas para uma ocorrência de roubo de carga na região, de domínio do Comando Vermelho (CV). Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um caminhão que estaria sendo acompanhado por uma motocicleta. Ainda segundo a PM, durante a tentativa de abordagem, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.



Houve troca de tiros e, após o confronto, os suspeitos fugiram em direção ao interior da comunidade. Nenhuma prisão foi realizada durante a ação.



O caminhão roubado foi recuperado pelos policiais e encaminhado para os procedimentos de investigação. A corporação não informou se a carga transportada pelo veículo foi recuperada integralmente.



Após a ocorrência, o policiamento foi reforçado na região. O caso será investigado para identificar os envolvidos na ação criminosa.

Operação tem presos e baleados na Maré



Os feridos deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. Segundo a direção da unidade, uma criança de 12 anos e um adolescente de 15 também sofreram ferimentos. Os dois foram transferidos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O mais novo foi atingido por estilhaços no rosto, mas já recebeu alta. Um policial militar também acabou atingido no braço durante a ação.

O porta-voz da PM, major Maicon Pereira, revelou que cerca de 200 agentes atuam na região, entre equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O objetivo é combater ações criminosas atribuídas ao Terceiro Comando Puro (TCP).



Ainda na operação, as equipes também apreenderam 12 fuzis, oito pistolas, 83 kg de maconha e seis veículos roubados, além de granadas e munições.



“A gente conseguiu estabilizar o terreno, e o Batalhão de Ações com Cães vai ser acionado para fazer toda a varredura nas comunidades em que atuamos hoje. O grande objetivo é conseguir combater as ações criminosas no interior do Complexo da Maré, sobretudo da facção Terceiro Comando Puro. Tivemos um PM ferido no braço, que foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso e não corre risco de vida. Tivemos confrontos, mas, neste momento, há tranquilidade. Temos sete veículos blindados, além de aeronaves", disse o major Maicon.