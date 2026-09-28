Chamas atingiram quatro dos cinco andares do edifício residencial - SL Notícias

Chamas atingiram quatro dos cinco andares do edifício residencialSL Notícias

Publicado 28/09/2026 17:58

Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros durante a madrugada de domingo (27), no bairro Jardim Pimenteiras, em Teresópolis. A ocorrência foi registrada na Rua José Alves Maciel, número 125.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 16º Grupamento de Bombeiros Militar (16º GBM) foram acionadas por volta de 0h10 por moradores locais para atender a um incêndio classificado como ocorrência em edificação residencial. As chamas já atingiam quatro dos cinco andares do prédio.



Uma pessoa ficou ferida durante o incidente. O homem de 28 anos, não identificado, foi atendido pelos profissionais de socorro dos bombeiros ainda no local da ocorrência. Segundo a corporação, apesar dos ferimentos leves, ele optou por não ser encaminhado a uma unidade de saúde para exames adicionais.

O incêndio chamou a atenção de moradores da região pela intensidade das chamas e pela altura que o fogo alcançou. Registros feitos durante a ocorrência mostram o imóvel tomado pelo fogo e a movimentação das equipes de emergência durante o atendimento.