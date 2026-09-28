Chamas atingiram quatro dos cinco andares do edifício residencialSL Notícias

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Jannaina Costa
Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros durante a madrugada de domingo (27), no bairro Jardim Pimenteiras, em Teresópolis. A ocorrência foi registrada na Rua José Alves Maciel, número 125.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 16º Grupamento de Bombeiros Militar (16º GBM) foram acionadas por volta de 0h10 por moradores locais para atender a um incêndio classificado como ocorrência em edificação residencial. As chamas já atingiam quatro dos cinco andares do prédio.

Uma pessoa ficou ferida durante o incidente. O homem de 28 anos, não identificado, foi atendido pelos profissionais de socorro dos bombeiros ainda no local da ocorrência. Segundo a corporação, apesar dos ferimentos leves, ele optou por não ser encaminhado a uma unidade de saúde para exames adicionais.
O incêndio chamou a atenção de moradores da região pela intensidade das chamas e pela altura que o fogo alcançou. Registros feitos durante a ocorrência mostram o imóvel tomado pelo fogo e a movimentação das equipes de emergência durante o atendimento.
Vídeos publicados nas redes sociais revelam o espanto dos moradores diante das chamas: "Misericórdia! Tá (sic) desabando tudo! Meu Deus! (...) "E os bombeiros ali embaixo", ouve-se na narração de um dos vídeos gravados.

Incêndio foi controlado durante a madrugada

O combate às chamas foi realizado pelo corpo de bombeiros e a ocorrência foi totalmente encerrada pouco mais de uma hora depois, por volta das 2h. Até o momento, não foram informadas as circunstâncias que teriam provocado o incêndio. A corporação também não informou a extensão dos danos causados ao imóvel.

A reportagem procurou a Prefeitura de Teresópolis para apurar informações da Defesa Civil sobre possível interdição do prédio afetado pelo incêndio, mas até a publicação da matéria ainda não havia sido enviado um posicionamento oficial. 
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